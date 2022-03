Una rovesciata alla CR7 illumina il poker del weekend

Fino al 47' del secondo tempo del posticipo tra Rozzano e Barona Sporting, la capolista aveva le mani sul campionato, complici i passaggi a vuoto delle prime due inseguitrici. Il miracolo di Lia su Cipolla dal dischetto è solo l’antipasto di ciò che sarebbe accaduto: quasi sul gong, infatti, arriva la beffa ospite che riesce a pareggiare i conti, mitigando la clamorosa débâcle interna dell’Assago contro un’Acc. Pavese incontenibile e il pari interno del Club Milanese contro un redivivo Pavia. Solo il La Spezia vince tra le prime quattro, rifilando una “manita” al Codogno e accorciando le distanze: sono ora 8 i punti di distacco dalla capolista e solo uno dalle altre due contendenti insieme al secondo posto. In coda, colpo esterno del Casalpusterlengo contro il Brera; vince di misura anche l’Atletico CVS, non più fanalino di coda solitario, avendo raggiunto il Locate, che esce sconfitto dal Sancolombano, il quale, trascinato da un gol pazzesco di Di Toma, travolge in rimonta i diretti avversari. E la rassegna di giornata parte proprio dal poker di Agratti.

SANCOLOMBANO-LOCATE 4-1

Vantaggio lampo degli ospiti al 10’ con Canedoli che approfitta di un errato disimpegno di Vogli. Sembra una giornata di grazia, ma la storia del match ha in serbo tutto un altro destino. L’uomo del giorno è Andrea Di Toma, che al 26’ si esibisce in un colpo strabiliante, degno della rete leggendaria di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid contro la Juventus nell’edizione della Champions League 2017/18: una rovesciata da stropicciarsi gli occhi, che fa da apripista al successo. Ausanio e Notario infliggono due reti che mettono in ghiaccio l’incontro già nella prima frazione di gioco. Nella ripresa gli ospiti provano a riaprire la contesa, ma, al 37’, in ripartenza, subiscono il poker di Rizzo che fa calare il sipario.

Gianluca Agratti, allenatore del Sancolombano, felice per i tre punti ma senza lesinare qualche appunto: «È andata alla stragrande per il risultato, ma nel complesso è stata una partita tirata, importante per entrambe. Gli avversari sono entrati con spirito battagliero, più determinati all’inizio. Siamo stati bravi a non disunirci dopo lo svantaggio, continuando a giocare il nostro calcio e a trovare un gran gol con Di Toma. Nella ripresa siamo partiti molto bene, controllando la partita e abbiamo rischiato di fare il quarto gol in più di una circostanza».

Il tecnico del Locate Gaudio non soddisfatto: «Siamo stati padroni del campo dopo essere andati in vantaggio pensando potesse bastare. E invece, dopo il pareggio, abbiamo subito. Brutta prestazione, siamo stati presuntuosi».

BRERA-CASALPUSTERLENGO 0-1

Vittoria esterna decisiva. La squadra della provincia lodigiana si prende il successo grazie all’acuto di Sverzellati al quarto d’ora del secondo tempo, andando a incrementare le distanze proprio dalla diretta avversaria odierna. Tra le fila del Casalpusterlengo molto buona anche la prova offerta da Karim El Imam.

Il Presidente del Brera Aleotti si esprime a fine partita: «Una prestazione veramente deludente, un passo indietro rispetto al match contro il Locate, per giunta con un avversario sicuramente concentrato ma alla nostra portata».

ASSAGO-ACCADEMIA PAVESE 1-4

Risultato impronosticabile, ma fino a un certo punto. L’Accademia Pavese continua a fornire prestazioni strepitose e dopo il successo extralarge per 7-3 in casa del La Spezia si toglie un’altra soddisfazione a domicilio di una delle “fab four” del campionato, inserendosi adesso a pieno titolo nella lotta per il secondo posto. Assago irriconoscibile, nella settimana che porta alla coppa e che dovrà dare delle risposte diverse. Al netto di qualche decisione arbitrale discutibile, gli ospiti si prendono i tre punti grazie alla doppietta di Cipolla e alle reti di Iosca e di Michiante dal dischetto. Momentaneo 1-2 di Teta, traversa di Grimaldi nel finale. I dettagli della partita nel link di seguito.

CLUB MILANESE-PAVIA 0-0

Tira il freno a mano la squadra di Apollo: il semaforo giallo lo fa scattare il Pavia, che dopo cinque sconfitte consecutive riesce ad evitare il ko e a muovere la classifica. La grande occasione per sbloccare il match arriva nel finale, con la rete di Pozzi che sembra spezzare l’equilibrio, ma che viene annullata dal direttore di gara Migliorini di Crema per fuorigioco, non condiviso dalla squadra locale.

La dirigente Caterina Pianezze del Club Milanese sul match: «Arbitraggio davvero incomprensibile, con la rete annullata per fuorigioco come ciliegina sulla torta. Non sono stati sanzionati diversi interventi a nostro favore».

LA SPEZIA-CODOGNO 5-1

In una giornata storta per le big, sorride solo il La Spezia, che si riscatta dopo due sconfitte consecutive pesanti e accorcia le distanze. Mattatore Quaretti, autore del primo gol dopo appena tre minuti con una splendida punizione infilata nell'angolino e del raddoppio a inizio secondo tempo su calcio di rigore. Nella prima frazione, ospiti tenaci, che hanno prodotto un grande sforzo andando ad attaccare gli avversari, senza riuscire a pareggiare i conti, divorandosi qualche occasione nitida e trovando un Martini tra i pali in grande spolvero. Dopo l'episodio del rigore, i padroni di casa si scatenano: Pischetola non perde il vizio del gol, poi Monni e Mastrogiacomo, subentrati in corsa, mettono il loro timbro sulla “manita”, dimostrando di essere utili anche partendo dalla panchina. Nel finale gol della bandiera di Neve per gli ospiti.

Il Ds del Codogno, Alberto Gremi, a fine partita: «Buon primo tempo nonostante lo svantaggio, abbiamo reagito e ci abbiamo provato. Calati dopo il rigore».

ROZZANO-BARONA SPORTING 1-1

Sembrava la serata della fuga definitiva, ma una mischia finale ha fermato la grande corsa del Rozzano. La Barona Sp. si dimostra un avversario tenace, mentre la capolista spreca l’occasione di amplificare il vuoto alle sue spalle. E, per una volta, Cipolla si dimostra umano: il rigore che avrebbe condotto i suoi sul 2-0 non va a segno, per merito di un Lia provvidenziale. La rete mancata del capocannoniere avrebbe seguito il gol di Via nella prima metà di tempo, ancora a segno dopo essere stato il migliore della scorsa giornata: è in una forma straordinaria. Il finale dell’incontro, però, scombina i piani: in una mischia furibonda, El Ghazaly approfitta di uno scontro tra Ravarini e Monai, mettendoci lo zampino in una dinamica non chiarissima e permettendo ai milanesi di togliersi la soddisfazione di aver stoppato la leader della compagnia, che recrimina per le traverse di Veratti e Maiorana.

Crippa, allenatore del Rozzano: «Due traverse, un calcio di rigore fallito, un miracolo del portiere su Catalano: abbiamo avuto tante occasioni per raddoppiare e ci siamo innervositi per non aver chiuso la partita. C'è rammarico perché meritavamo di vincere, però guadagniamo ugualmente un punto contro la prima inseguitrice. Sempre difficile giocare contro squadre che si chiudono e non ti lasciano esprimere».

Dall’altra parte, il dirigente della Barona Sporting Andrea Montinari: «Partita nel complesso molto combattuta. Primo tempo nettamente a favore dei padroni di casa, che ci hanno costretto a difenderci. Il nostro gioco "operaio" ci ha premiato nella ripresa, in cui siamo sicuramente usciti di più».

VOGHERESE-ATLETICO CVS 0-1

Finalmente. Dopo 18 partite disputate, l'Atletico CVS non è più fanalino di coda solitario, avendo raggiunto il Locate a 13 punti. Merito del colpo esterno contro una Vogherese priva del suo principe Rolandi. La mossa decisiva ospite arriva con il cambio tattico nella ripresa, passando al 4-3-1-2 con Mauro tra le linee che ha dato grossi grattacapi, permettendo alla squadra di salire tantissimo. La rete decisiva porta la firma di Nocerino, che si prende la copertina di questo pomeriggio al 20' del secondo tempo.

Il tecnico dell'Atletico CVS Guido Viandanti: «Vittoria pesante nelle nostre condizioni. Tante defezioni, ma abbiamo stradominato. Peccato per la conclusione finale di Mauro e Panigada. L'obiettivo era togliersi dall’ultimo posto: finalmente ci siamo riusciti. I ragazzi si meritano i complimenti. Non siamo ancora salvi, ma stiamo costruendo mattone dopo mattone tutto il nostro lavoro. Sabato scontro diretto fondamentale. Contento del lavoro della società sulle categorie. Complimenti anche agli avversari, tanti under anche nelle loro fila».