21 gol in 5 partite, i gialloblù dominano la categoria nel 2022

È un déjà vu: la Calvairate pareggia, il Castello Cantù vince, ma ora il primo posto è veramente a rischio. Dei 6 punti di vantaggio che la capolista aveva guadagnato due settimane fa adesso ne sono rimasti soltanto 2, e questo vuol dire che al prossimo errore il destino dei ragazzi di Curioni potrebbe non essere più nelle loro mani, ma in quelle dei giallobllù di La Rocca, i più prolifici nel 2022 in tutta la Fascia A. Un testa a testa per la vetta, ma non solo, perché anche il posto per i playoff sembra essere un discorso a due visto il vantaggio di 9 lunghezze sulla nuova terza della classe: il Villa, che supera il Bresso in una sfida accesa, come dimostrano i 3 cartellini rossi, uno dei quali al tecnico ospite. Dietro, infatti, si apre la crisi di risultati dell'Ardor Lazzate, che perde per la quarta volta nelle ultime 5 giornate e insieme al Mariano (a riposo) viene superata sia dai bianconeri che dal Cinisello (quarto). Nelle retrovie festeggia solo la Lentatese, che manda il CG Bresso in purgatorio e sale a + 4 sulla zona retrocessione, dove perdono tutte. Prima di scendere nel dettaglio delle singole partite e di sentire le voci degli allenatori, però, ricordiamo che da questa settimana i tabellini di Under 19 saranno disponibili sull'edizione del lunedì del giornale, le cui anticipazioni sono disponibili al link sottostante.

CASTELLO CANTÙ-BASE 96 6-1

Quattro reti in un tempo, sei in totale e 21 da quando è iniziato il 2022, uno in più rispetto a quelle siglate in tutto il girone d'andata. Il nuovo anno da record del Castello Cantù prosegue con una goleada ai danni della Base 96 che incorona i gialloblù come la squadra che dalla ripresa del campionato ha segnato più di tutti nell'intera categoria (seconde Trevigliese e La Spezia a quota 19) e addirittura (quasi) il doppio delle seconde più prolifiche nel Girone B, ovvero Calvairate e Cinisello, a quota 11 sempre in 5 gare. Numeri che fanno tremare il primato in classifica proprio della Calva, ora distante 2 sole lunghezze visto il pareggio nel derby con lo Schuster e il successo extralarge dei comaschi, che in 43 minuti mettono in ghiaccio la sfida. Cima Vivarelli, autore di una tripletta, inizia il suo show al 7', poi bisogna aspettare la mezzora per il raddoppio di Ferrari che da il via al poker del primo tempo, viziato dal timbro di Cattaneo e dal secondo centro del numero 11. Nella ripresa bastano invece 7 minuti per assistere alla doppietta di Ferrari e al tris di Cima Vivarelli, che completano un'opera macchiata dal 6-1 di Lotti al 24'. È la rete della bandiera per una Base 96 che non riesce a ripetere l'impresa del girone d'andata, quando Franzoni festeggiò l'esordio in panchina con un 1-0 proprio sui canturini. Questa volta arriva una sconfitta forse pronosticabile, ma che manda i rossoverdi a -6 dalla salvezza diretta, mentre gli equilibri nella zona rossa restano invariati.

«Il discorso che avevo fatto ai ragazzi prima della partita era di sbloccarla subito per non rischiare che finisse come all'andata, dove l'abbiamo tirata per le lunghe e alla fine l'abbiamo persa. - spiega Luigi La Rocca, tecnico del Castello Cantù - Siamo riusciti a metterla subito in discesa e ci sono stati dati anche tre fuorigiochi un po' dubbi, mentre nella ripresa ci siamo mangiati qualche altro gol. Loro erano partiti aggressivi, anche dopo l'1-0, ma penso che dopo il secondo gol abbiano accusato un po' il colpo e abbiamo preso noi il campo. È un'ottima vittoria anche perché eravamo abbastanza decimati, tanto che ho dovuto far giocare un attaccante terzino e cambiare il portiere nell'intervallo perché il primo ha avuto qualche dolore durante il riscaldamento. All'inizio ero molto preoccupato, però alla fine è andata bene». Sulla riaccesa lotta al titolo la guida gialloblù afferma: «Noi continuiamo a lottare per il secondo posto. Dietro ci stanno dando un'enorme mano, ma tra un po' iniziano le partite toste perché abbiamo Ardor, Mariano, Schuster in trasferta, La Dominante e Villa. Avevamo un filotto di 4 gare che andavano per forza vinte e adesso mancano solo Lentatese e Bresso, poi vedremo come andranno gli scontri diretti».

«È andato praticamente tutto male: eravamo contatissimi e abbiamo regalato loro i primi tre gol. - analizza Domenico Franzoni, allenatore della Base 96 - Abbiamo sbagliato anche 4/5 reti davanti al loro portiere, poteva finire 6-4 o 6-5, ma anche loro hanno sbagliato tanto. L'unico lato positivo è aver avuto tante assenze oggi visto che sulla carta era una partita proibitiva, ora però spero di recuperare più ragazzi possibile per sabato».

CG BRESSO-LENTATESE 0-2

Dopo 4 giornate la Lentatese festeggia la prima vittoria del 2022. Un successo che arriva nel momento giusto visto che perdono tutte e tre le inseguitrici per il primo posto che vale la salvezza, quello occupato proprio dai rossoblù, ora a +4 sulla zona playout. Tre punti che impediscono matematicamente al CG Bresso di raggiungere il quintultimo posto e che lo condannano nel migliore degli scenari ai playout, distanti però 15 lunghezze e con 7 sole gare a disposizione. Il tempo stringe sempre di più e anche la dea bendata sembra aver voltato le spalle ai milanesi, che resistono sullo 0-0 fino al 15' della ripresa, quando il doppio giallo di Casali (primo per trattenuta, secondo per protesta in seguito a un contrasto dubbio) favorisce l'offensiva sevesina. I padroni di casa, imprecisi nei metri che contano, trovano così più spazi per colpire e lo fanno cinque minuti dopo il cartellino rosso con Gravino, che si inserisce sul secondo palo e appoggia in rete una palla proveniente dal lato opposto. Al 30', invece, è Manara con un tiro da fuori a battere un imperfetto Decio e a mettere la parola «Fine» sul match.

«Nel primo tempo abbiamo sempre sbagliato la rifinitura. - racconta William Pili, tecnico della Lentatese - Abbiamo giocato nella loro metacampo, ma eravamo un po' imprecisi nell'ultimo passaggio. Nella ripresa abbiamo alzato la pressione e siamo riusciti a creare qualcosa in più, sbagliando anche un paio di occasioni per segnare e altre due dopo il 2-0, però la partita è sempre stata in controllo. Siamo stati bravi ad avere pazienza e a provare a giocare una sfida che se lasciata sul filo fino all'ultimo poteva dar loro coraggio e diventare complicata».

CINISELLO-LISSONE 1-0

Il Cinisello supera di misura il Lissone e manda giù il retrogusto amaro del pareggio subito in extremis settimana scorsa. Un successo che vale il quarto posto in classifica, ma che lascia qualche strascico dal punto di vista della prestazione e dei cartellini. I ragazzi di Melgrati passano infatti in vantaggio dopo 8 minuti con Busato, ma poi non riescono a rendere giustizia al vantaggio conquistato e, anzi, commettono tanti errori che gli ospiti non riescono a sfruttare a dovere. Il match si trascina così sull'1-0 fino alla fine, quando Fortuna, già ammonito, battibecca con un avversario e riceve il secondo giallo. Un'altra assenza in vista di sabato per i rossoblù, che conquistano 3 punti senza una grande prestazione. Un segnale comunque importante quello di vincere anche partite poco belle, e che permette di tenere bene alla larga la zona playout, quella dalla quale, invece, non si schiodano gli ospiti, ora a -4 dalla salvezza diretta.

«È stata una brutta partita da parte nostra. - riconosce Dario Melgrati, allenatore del Cinisello - Loro sicuramente sono cambiati rispetto all'andata, dove dopo una mezzora eravamo avanti 4-0, ma noi abbiamo sbagliato tanto dal punto di vista tecnico. Il nostro campo non aiuta a controllare il pallone, però è stata la classica gara in cui fai fatica a centrocampo e concedi solo qualche punizione o qualche palla dalla trequarti: un 1-0 sporco. Oggi l'importante comunque era vincere perché non dico che sei matematicamente salvo, che è l'obiettivo societario, però sei quarto da solo e soprattutto a +11 sui playout».

«Torno a casa soddisfatto della prestazione. - spiega Daniele Sala, successore di Triacca sulla panchina del Lissone - Siamo stati in campo e abbiamo sviluppato il gioco, ci è mancato solo il gol, ma anche per le difficoltà collettive legate alle assenze (solo 13 i convocati) ci siamo avvicinati poco alla loro porta. Purtroppo l'1-0 ce lo siamo fatti da soli per un errore individuale, però non posso lamentarmi della partita che hanno fatto i ragazzi. Abbiamo lottato e cercato di pareggiare, quindi sotto quel punto di vista sono soddisfatto. Quello che ho detto loro è che siamo sulla buona strada, speriamo che il tempo ripaghi il lavoro che stiamo facendo».

LA DOMINANTE-ARDOR LAZZATE 2-1

La Dominante supera il primo esame di maturità: 2-1 all'Ardor Lazzate e podio mai così vicino. I bianconeroblù sono infatti distanti solo 4 punti dalla terza posizione, mentre il gap dai gialloblù, che hanno già riposato, si riduce di una sola lunghezza. Una prova importante per i padroni di casa per testare tutti i progessi fatti nel 2022, e che ora stanno fruttando le prime grandi soddisfazioni. Il tour de force è appena iniziato, però il quarto successo consecutivo (quinto tenendo sempre in considerazione la sconfitta a tavolino con il Lissone) è fondamentale per continuare a mettere punti tra sè e i playout, ora distanti 8 lunghezze. Lato ospite, invece, è crisi aperta a livello di risultati. Dall'ultima giornata del 2021, infatti, solo le due formazioni di Bresso hanno fatto peggio dei gialloblù, in grado di registrare una vittoria nelle ultime 5 gare. Di certo i ragazzi di Ceriani sono andati incontro a una serie di partite tostissime (Castello Cantù, Calvairate, Mariano, Schuster e La Dominante), ma la penuria di punti sembra aver ormai compromesso la lotta per i playoff, lontani ora 12 lunghezze (con una sfida in meno) e con altre tre squadre da superare prima di puntare al secondo posto. La sensazione è che si tratti solo di un periodo no, anche perché la prestazione non è mancata nemmeno contro La Dominante. Per scoprire però come sia andata la sfida di Monza clicca il link seguente, dove troverai anche le pagelle di tutti i protagonisti.

SCHUSTER-CALVAIRATE 1-1

Se il discorso in vetta ora si fa molto interessante il merito va allo Schuster, che nel derby costringe la Calvairate al secondo pareggio consecutivo e si afferma come l'unica squadra fin qui a non aver mai perso contro la capolista. Dopo il 2-2 agguantato nel finale all'andata, i neroverdi questa volta rispondono al 14' del primo tempo all'immediato vantaggio su rigore degli ospiti, che negli ultimi minuti della ripresa ringraziano il palo, fondamentale per evitare la beffa. Un punto che ai ragazzi di Curioni poco serve perché adesso il Castello Cantù è in modalità sorpasso, mentre il pareggio conferma l'ottimo momento della formazione di Crippa, che allunga di poco il vantaggio sulla zona playout, distante 5 lunghezze. Per scoprire invece tutte le emozioni del derby clicca il link sottostante, dove troverai anche il rimando alle pagelle dei protagonisti.

VILLA-BRESSO 2-1

Dopo due pareggi consecutivi il Villa torna a vincere e si prende momentaneamente il terzo posto in classifica aggiudicandosi una sfida particolarmente movimentata. I bianconeri, avanti con Chaix nel primo tempo e raggiunti dal Bresso con Piccolo al 22' della ripresa, restano infatti in 10 tre minuti dopo il pareggio per l'espulsione di Spada, che da terra si scalcia con un avversario e riceve il secondo giallo di giornata. Nonostante l'inferiorità numerica, al 28' i padroni di casa riescono a riportarsi in vantaggio grazie a Messa, che sigla il definitivo 2-1, difeso nel finale addirittura in 9 per il rosso di Gherlinzoni, punito per uno schiaffo di reazione in area di rigore. Gli ospiti non trovano dunque la via del pareggio e incassano la sesta sconfitta di fila, restando ancorati al penultimo posto, ma sempre a 2 punti dai playout.

«È stata una partita giocata benino nel primo tempo perché abbiamo fatto gol ma in altre occasioni abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. - spiega Paolo Siliotto, tecnico del Villa - La ripresa, invece, è stata più di controllo, poi abbiamo perso palla in uscita e ci hanno segnato. Da qui in poi la gara si è agitata, noi ci siamo innervositi e loro hanno continuato a provocare, in più l'arbitraggio è stato pessimo perché ha sbagliato da una parte e dall'altra. La partita comunque stava proseguendo abbastanza alla pari perché c'era un po' di confusione: loro giocavano spesso palla lunga perché avevano più centimetri, noi all'inizio provavamo a impostare da terra, poi gli siamo andati dietro ed è diventata una battaglia; sembrava una partita in cui chi perdeva sarebbe retrocesso, mentre noi dovremmo avere più lucidità. In ogni caso siamo riusciti a fare il 2-1 con l'uomo in meno, ci siamo difesi e abbiamo sbagliato due contropiedi per chiuderla».

«È una partita che non mi sento di commentare sotto l'aspetto tecnico, faccio solo i complimenti ai miei ragazzi per essere riusciti a finire la gara 11, senza essere espulsi, a differenza mia. - esordisce Stefano De Vito, guida del Bresso - Non sto mai a protestare per falli e fuorigiochi, però tutte le avevo viste in anni di calcio tranne che in un contrasto di gioco uno dei miei resta a terra, l'arbitro si avvicina e gli chiede se gli serva l'intervento dei medici, ma alla risposta «Nono, ce la faccio», senza medicazioni o emorragie, il direttore gli dice comunque di uscire dal campo e proprio su quel lato prendiamo subito il gol del 2-1. Io ero già stato ammonito in precedenza perché avevo provato a dirgli che se non avesse fischiato i ragazzi prima o poi si sarebbero fatti male visti i tanti falli, però mi ha dato il giallo pensando che stessi protestando, poi in occasione della rete del 2-1 mi ha dato il secondo. Alla fine non ci ha nemmeno fischiato due rigori clamorosi e ha dato 3 minuti di recupero dopo un secondo tempo caratterizzato da 2 gol, 2 rossi e i vari cambi: è stato veramente imbarazzante e penso abbia falsato la partita. Io invece riconosco di aver perso la testa dopo l'espulsione, insultandolo dalla tribuna, e mi merito la squalifica che arriverà perché non ho fatto quello che avrei dovuto fare». Episodi a parte, l'allenatore torna sulla prestazione e conclude: «Ne volevo una diversa rispetto a settimana scorsa perché non ero contento e penso che abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare. Prendiamo l'1-0 in un momento d'oro per noi perché stavamo giocando bene, ma purtroppo c'è l'errore del portiere, che può capitare. La pareggiamo, siamo sulla strada giusta e poi subiamo quella rete in cui siamo in inferiorità numerica per il giocatore fuori dal campo. Anche noi facciamo i nostri errori, se no non saremmo penultimi, ma quelle due volte che entriamo in area ci sdraiano e non ci vengono dati i rigori».

IL PROSSIMO TURNO

Per editare il trailer di sabato bisogna partite innanzitutto dall'ultimo frame di settimana scorsa, ovvero proprio la sfida tra Villa e Bresso. Le due sfidanti sono infatti le protagoniste di due delle tre partite più interessanti della 18esima giornata di campionato. I bianconeri ricevono l'Ardor Lazzate nel big match che vale il terzo posto, al momento in mano dei milanesi, che vantano 3 punti di vantaggio e una partita in più rispetto ai gialloblù, probabilmente a una delle ultime chiamate per rimettersi nella scia playoff. Potenzialmente a -9 dal Castello Cantù e con lo scontro diretto ancora da giocarsi, non tutte le speranze sono perdute per i brianzoli, ma i comaschi sono decisamente più in forma e perdere altri punti in questo momento potrebbe rendere vano il face to face. Canturini che il Villa affronterà all'ultima giornata, dopo un rush finale intensissimo la cui prima tappa è quella di Lazzate, dove vincere è necessario per non perdere di vista un secondo posto che pare già lontano per punti e stato di forma. A Bresso, invece, è tempo di derby, mai così delicato. I ragazzi di De Vito ricevono un CG Bresso con nulla da perdere nello scontro tra penultima e ultima. Un crocevia fondamentale soprattutto per i biancoblù, che devono interrompere la striscia di 6 sconfitte ritrovando quei tre punti che mancano proprio dal derby d'andata, vinto 0-2. Anche dal lato CG la stracittadina potrebbe costituire un momento di svolta per tentare l'impresa playout, anche se ormai numeri e tempo sono ormai contro la formazione di Ghio.

Il terzo match da non perdere è quello che vede opporsi Mariano e La Dominante. I comaschi, reduci dalla sconfitta di misura in Coppa con la Cisanese (clicca qui per cronaca e postgara), ricevono la squadra più in forma del girone di ritorno, al secondo esame di maturità. Dopo aver sconfitto anche l'Ardor, i brianzoli si presentano nella tana gialloblù con la possibilità di sorpassare momentaneamente la formazione di Campi e di inserirsi seriamente nella corsa al terzo posto, per ora distante solo 4 lunghezze. Al Mariano, invece, servono tre punti per riprendersi il podio, in attesa dei turni di riposo delle altre contendenti per capire il reale equilibrio delle zone d'alta quota.

Zone che hanno visto ormai affermarsi il Cinisello, sconfitto solo 2 volte nelle ultime 14 giornate e con alle porte tre gare sulla carta abbordabili, nelle quali conquistare il bottino pieno potrebbe permettere di affrontare il rush finale con un po' di vantaggio sulle altre squadre coinvolte nella lotta al podio. Le difficoltà riscontrate con il Lissone, però, devono far drizzare le antenne in vista del match con la Base 96, rispetto ai biancoblù ancor più bisognosa di punti per non perdere di vista il treno salvezza. Un campanello d'allarme che suona anche per Calvairate e Castello Cantù, che affrontano altre due squadre coinvolte nei bassifondi della classifica. La capolista riceve proprio il Lissone in un match tra due infermerie mai così piene. Nonostante le assenze, la capolista nelle ultime settimane ha dimostrato di essere sul pezzo mantenendo l'imbattibilità sia in Coppa che in campionato, ma un altro pareggio questa volta potrebbe costare l'aggancio in vetta da parte dei canturini, ospiti della Lentatese. Dopo l'ultima vittoria e il pareggio di due settimane fa con il Villa, i sevesini, che hanno anche la possibilità di superare in classifica il riposante Schuster, si presentano come un ostacolo non così facile da superare per i gialloblù, chiamati a confermare gli incredibili numeri del 2022 per mettere pressione alla Calva e sperare in un suo passo falso per azzerare le distanze dalla vetta.