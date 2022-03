Successo all'esordio: il nuovo tecnico inverte subito la rotta degli arancioblù

Una gradito ritorno sui campi regionali quello di Giacinto Antonelli. Per lui nuova avvenuura sulla panchina dell'Ospitaletto, dopo l'esperienza alla guida della Vighenzi conclusasi poco prima dell'inizio di questa stagione.

Questo il comunicato ufficiale diramato sulle pagine social del team arancioblù: «Vi presentiamo il nuovo Mister degli Juniores Regionali A, Giacinto Antonelli, subentrato a Mister Massimo Parzani che la società ringrazia per il lavoro svolto e per l’impegno profuso. Il nuovo tecnico ha esordito con una importante vittoria ottenuta nel match di sabato scorso nel sentito derby contro il CazzagoBornato. Chi ben comincia… » è a metà dell'opera e difatti già sabato scorso Antonelli ha portato al successo i suoi ragazzi proprio nel match delicatissimo riguardante la salvezza contro il Cazzagobornato. Partita vera, quella, per una vittoria che sembra allontanare la crisi ma senz'altro non basta ancora per togliere l'Ospitaletto dai guai dalle sabbie mobili playout. In quest'ultima uscita, prima Casanova (su rigore) e poi Pecoraro (in extremis) han vanificato la rete di Ligama a metà secondo tempo, facendo sorridere proprio il neo allenatore.

Il cammino è ancora tutto da scrivere ma il cambio voluto dal diesse Enzo Filippini ha sortito l'effetto sperato. Alla squadra serviva necessariamente un cambio di rotta perché sotto la guida di Massimo Parzani, l'allenatore precedente, il team non aveva ancora assaporato la vittoria in questo 2022, collezionando una sconfitta interna col Carpenedolo (1-2), un'altra battuta d'arresto di misura contro la prima della classe (Trevigliese, 3-2), in aggiunta alla successiva débâcle interna col Darfo Boario (0-4). Di certo, il calendario non ha aiutato Parzani visto la caratura delle squadre, tutte in lotta per i quartieri alti della graduatoria. La scelta della società è stata allora quella di prevenire danni maggiori dando uno scossone all'ambiente prima delle battaglie decisive contro il Cazzago (sopracitata) e Verolese (in programma sabato 19 marzo).

Per Antonelli poi arriverà il turno di Governolese e Ciliverghe, prima di affrontare ad aprile i recuperi con Bedizzolese, Vighenzi, Cellatica e Vobarno, saltati causa pandemia tra gennaio e febbraio. Gli ultimi due scontri con Cellatica e Vobarno saranno altrettanto decisivi in ottica salvezza, ma la data da segnare sul calendario è il 23 aprile quando al Comunale di Ospitaletto verrà a far visita la Vighenzi. Sarà tempo di rivincite?