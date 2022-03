Titolo Regionale, retrocessioni e promozioni: ecco come funziona il rush finale

A differenza delle Prime Squadre, in Under 19 i dubbi sul funzionamento della post-season erano pochi, ma anche quest'ultimi sono stati cancellati. Uno su tutti quello relativo alle migliori terze: essendoci sia in Fascia A che in Fascia B almeno un girone con una squadra in più era normale pensare che l'accesso ai Playoff sarebbe stato garantito alla società con la miglior media punti/partite, e non a quella che semplicemente aveva collezionato più punti, ma ora abbiamo anche la conferma ufficiale.

UNDER 19 FASCIA A

PLAYOFF E TITOLO REGIONALE



PARTECIPANTI : La 1ª di ogni girone (direttamente ai Quarti di Finale); Le 2ª classificate di ogni girone e la miglior 3ª della categoria.

: DATE E ABBINAMENTI : Primo turno: sabato 14 maggio a sorteggio tra le 2ª e la miglior 3ª; Quarti di Finale: martedì 17 maggio a sorteggio tra le cinque 1ª e le tre vincenti del primo turno; Semifinali: Andato sabato 21 maggio; Ritorno sabato 28 maggio. Finale: sabato 4 giugno.

: REGOLAMENTO : Primo turno: La miglior 3ª giocherà in trasferta; In caso di parità si procederà con i calci di rigore . Quarti di Finale: Vengono sorteggiate 4 delle cinque 2ª, che determineranno la squadra che giocherà in casa e successivamente le ulteriori 4 formazioni per abbinamento; In caso di parità si procederà con i calci di rigore . Semifinali: In caso di parità di reti segnate passa chi ha fatto più gol in trasferta ; In caso di ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; In caso di ulteriore parità al termine dei supplementari si procederà con i calci di rigore . Finale: Gara unica in campo neutro ; In caso di parità si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; In caso di ulteriore parità al termine dei supplementari si procederà con i calci di rigore .

PLAYOUT

PARTECIPANTI , le ultime due retrocedono direttamente in ogni caso: 11ª e 12ª nel girone da 14 squadre; 10ª e 11ª nel girone da 13 squadre; Se la Prima Squadra di una delle ultime 4 classificate dovesse vincere l'Eccellenza, la formazione Under 19 verrebbe esentata dal partecipare ai Playout e gareggerebbero le due società occupanti le peggiori posizioni in classifica.

, le ultime due retrocedono direttamente in ogni caso: FORBICE DI PUNTI , non si disputano se ci sono più di 6 punti di distacco tra le due sfidanti.

, non si disputano se ci sono più di 6 punti di distacco tra le due sfidanti. DATE E ABBINAMENTI : Girone da 14 squadre: Andata sabato 14 maggio 12ª-11ª; Ritorno sabato 21 maggio 11ª-12ª. Girone da 13 squadre: Andata sabato 14 maggio 11ª-10ª; Ritorno sabato 21 maggio 10ª-11ª.

: REGOLAMENTO : In caso di parità di punteggio per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti ; In caso di ulteriore parità si salva chi ha concluso il campionato in una miglior posizione di classifica.

UNDER 19 FASCIA B

PLAYOFF

PARTECIPANTI : le 2ª classificate di ogni girone e le cinque migliori 3ª della categoria: Se la vincitrice della Coppa Lombardia occupa una di queste posizioni, al suo posto vi accederà la 3ª dello stesso girone (o la sesta miglior 3ª); Se la Prima Squadra di una di queste società dovesse vincere l'Eccellenza, la formazione Under 19 verrebbe esentata dal partecipare ai Playoff e al suo posto gareggerebbe la 3ª dello stesso girone (o la sesta miglior 3ª).

: le 2ª classificate di ogni girone e le cinque migliori 3ª della categoria: DATE E ABBINAMENTI : Primo turno, a sorteggio: Andata sabato 14 maggio; Ritorno sabato 21 maggio. Secondo turno:

Andata sabato 28 maggio; Ritorno sabato 4 giugno.

: REGOLAMENTO : Primo turno: In caso di parità si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; In caso di ulteriore parità al termine dei supplementari si procederà con i calci di rigore . Secondo turno: In caso di parità di reti segnate passa chi ha fatto più gol in trasferta ; In caso di ulteriore parità si disputeranno due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno; In caso di ulteriore parità al termine dei supplementari si procederà con i calci di rigore .

PLAYOUT