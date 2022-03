Assist di tacco e gol sotto la traversa, ma la perla non evita la sconfitta

La Garibaldina supera 2-1 il Real Milano e si porta a una sola distanza dalla vetta, occupata da una Sesto 2012 che pareggia a Varedo. Dopo un primo tempo in cui gli ospiti hanno retto il buon gioco avversario, la ripresa ha visto tanta fisicità e agonismo, dove i componenti della coppia d'attacco Piccardi–Di Bennardo hanno siglato i due gol vincenti. Ad accendere le speranze del Real Milano è una rete da fuori area di Meta, ma nei minuti di recupero gli ospiti non riescono a concretizzare la rimonta, trovandosi ora costretti a rincorrere in classifica. LABILE EQUILIBRIO La Garibaldina...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con