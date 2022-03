Un autogol sblocca la partita, poi arriva la tripletta decisiva

Vittoria da urlo per il Segrate di Poggi che sbanca il campo della Luciano Manara di Corti con un roboante 5-2, frutto del cinismo e dello strapotere offensivo dei milanesi, miglior attacco del girone. I Bersaglieri illudono nei minuti iniziali portandosi in vantaggio grazie all'autogol di Fratto (2') ma poi soccombono per merito degli ospiti, abili a portarsi avanti già nella prima frazione con la doppietta di Nappo (20' e 34') e l'acuto di Sotomayor (42'). Nella ripresa firma il tris Nappo (10'), risponde Assamoi su rigore (40') ma è di Bisaccia l'ultimo sigillo a tempo quasi scaduto (46'). RESNATI...

