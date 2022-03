Andrei, tecnica sopraffina: 8.5; Scognamiglio fenomeno: 8; Rivolta supersub: 8

Il Mariano vince per 5-2 contro La Dominante, agguantando il terzo posto in classifica. Andrei totem per l'attacco gialloblù e vero trascinatore dei suoi, con Rivolta, Scognamiglio e Cesana a rendere la manovra dei padroni di casa fluida e brillante per tutti i novanta minuti. Per La Dominante prova maiuscola di Paganelli, vera spina nel fianco per i padroni di casa, Carinci e Giussani. MARIANO Dono 6 Generalmente poco impegnato, però in occasione del primo gol ospite è decisamente incerto sul da farsi. Bravo su Paganelli in avvio, ma poi qualche altra sbavatura di troppo. Mazzuccato 7 Copre con grande...

