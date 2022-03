Le pagelle: Super Picotto, bene i due tiratori Micelotta e Mininni; Viano unico 7 per il Chisola

Vittoria di misura e super fondamentale per il Pinerolo che batte 2-3 il Chisola. Terza sconfitta di fila per la formazione allenata da Masera che non riesce a trovare punti utili per riprendersi il vantaggio perso in classifica. Per la vetta è lotta a 4, Chisola e Cheraschese comandano a quota 40, Pinerolo e Cuneo Olmo inseguono con 38 punti. LE PAGELLE CHISOLA I ragazzi di Masera Mussino 6.5 Molto bene sul calcio di rigore parato a Blal, un po' distratto ed impreparato sulla punizione calciata da Mininni che lo sorprende sul primo palo da posizione defilata. Bolla 6.5 Esterno basso a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con