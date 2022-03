Primo punto e prima partita senza subire gol: impresa nel derby

È un derby che finisce in parità e senza gol, ma che ha una sola vincitrice: il CG Bresso. Alla 18esima giornata i ragazzi di Ghio riescono infatti a conquistare il primo punto e il primo clean sheet in campionato. L’ottima prova in zona offensiva di Niang permette alla squadra ospite di provare giocate in profondità, e non soffrire più del dovuto, mentre i ragazzi di De Vito si affidano a punizioni e tiri dalla distanza senza mai rendersi realmente pericolosi, se non su qualche lettura sbagliata dell’estremo difensore ospite Tejada, bravo a non farsi sorprendere invece dai tiri più...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con