Aldo Apicella di dimette: è la fine di un'era per il Pedona

Un altro addio storico nel girone D di Juniores, nonché l'ennesimo cambio in panchina con ancora 7 giornate da disputare. Il Pedona si trova costretto a dire addio al proprio tecnico Aldo Apicella che, nella giornata di lunedì 21 marzo ha rassegnato le proprie dimissioni.

Per quanto il dispiacere da parte dell'ormai ex tecnico biancoblù sia tanto c'è una sostanziale mancanza di fiducia da parte della società che ha portato Apicella alla drastica scelta di dimettersi. Il Pedona non naviga in acque tranquillissime (al momento la squadra è al nono posto in classifica, in zona playout ma a soli 2 punti dall'Area Calcio sesta) ma i numeri per questo gruppo sono ancora ottimi e i presupposti per confermare la categoria (traguardo comunque importante per la società di Borgo San Dalmazzo) nonostante il taglio dell'organigramma previsto per la prossima stagione sono buoni.

PEDONA UNDER 19, LA STAGIONE

Arrivato nella stagione 2019/20 sulla panchina del Pedona con semplici ambizioni di (complicata) salvezza Aldo Apicella ha costruito un gruppo solido, compatto e soprattutto spensierato. La mancanza di particolari pressioni per aspirazioni di vittoria ha fatto si che i biancoblù potessero scendere in campo con un piglio diverso rispetto alle big. E i risultati hanno dato ragione ad Apicella, che prima del lockdown di marzo 2020 era in piena lotta con Cheraschese e Saluzzo per centrare il secondo posto, che voleva dire playoff per il titolo regionale. La stagione è andata in archivio in anticipo ma le basi per costruire qualcosa di più di una semplice Cenerentola c'erano: con l'integrazione dei 2003 prima e dei 2004 dopo il Pedona è rimasto a buoni livelli, magari senza ambizioni da podio ma comunque al di sopra della media del girone.

Nell'annata corrente il Pedona è partito nuovamente a bomba, raccogliendo 15 punti su 21 disponibili nelle prime 7 partite stagionali, con la sola Monregale in quel frangente davanti in classifica con 19 punti fatti. Nelle successive gare c'è stato però un calo, con una serie pesante di 5 sconfitte e un pareggio, ritrovando la vittoria solamente a febbraio contro l'Area Calcio (5-1). Inevitabilmente le iniziali ambizioni sono state ridimensionate, ma il Pedona si è comunque assestato a centro classifica, ancora in zona playout ma a discreta distanza dalle inseguitrici Garino e Busca. Qualcosa però, dopo la roboante sconfitta di sabato scorso contro il Caraglio per 5-6, si è rotto: Apicella non ha più sentito la fiducia della società, arrivando poi alla drastica scelta dell'addio.

GIRONE D, QUANTI ADDII IN PANCHINA

La stagione 2021/22 può davvero considerarsi un'annata buia per i tecnici del gruppo D. Su 14 squadre ben 8 hanno cambiato, chi per un motivo o chi per un altro, il proprio tecnico, con il Pedona che diventa l'ottava società dopo Cheraschese, Centallo, Monregale, Carignano, Garino (due volte), Albese e Pancalieri Castagnole. In assoluto è lo score più alto tra tutti i gironi di Juniores Regionale, anche se in pochissimi casi si tratta di esonero voluto dalla società e quasi sempre si è trattato di dimissioni volute dai tecnici per motivi personali o prettamente calcistici.