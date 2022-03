Derby eroico: primo punto e senza gol subiti; gli «imbattuti sul campo» perdono per la prima volta

È la giornata delle prime volte quella che sabato ha visto il CG Bresso sfatare due tabù: il primo punto in classifica e la prima partita senza subire gol, il tutto nel derby in casa del Bresso. Un weekend finalmente di pieni sorrisi per i ragazzi di Ghio, che complicano la situazione in classifica dei cugini, ora a -3 dai playout, dove la Base 96 sorprende il Cinisello e si porta a 3 lunghezze di distanza dalla salvezza. Un accorcio possibile anche grazie alla contemporanea sconfitta della Lentatese, vicina a frenare un Castello Cantù che tiene il passo della Calvairate, adesso l'unica imbattuta nel nuovo anno. Altra prima volta, seppur in negativo, è infatti la sconfitta de La Dominante, che incassa la cinquina del Mariano e la prima sconfitta sul campo nel 2022. I comaschi si prendono così il terzo posto, seguiti da un'Ardor Lazzate che fa tutto da sola con il Villa e lo agguanta in quarta posizione. Prima di scendere nel dettaglio delle singole partite e di sentire le voci degli allenatori, però, ricordiamo che da questa settimana i tabellini di Under 19 saranno disponibili sull'edizione del lunedì del giornale, le cui anticipazioni sono disponibili al link sottostante.

ARDOR LAZZATE-VILLA 3-1

Dopo le ultime due sconfitte in trasferta l'Ardor Lazzate ritrova i 3 punti e riguadagna il quarto posto in classifica, a pari merito proprio con il Villa, ma con una gara in meno. Un successo che sembra maturare già nel primo tempo, con Volpe e Nessi che colpiscono i bianconeri, però poi Marricchi è sfortunato su una deviazione e riapre il match. Per scacciare i fantasmi di una possibile rimonta bisogna aspettare il finale di partita, quando Ferraro serve il tris di casa e blinda la vittoria brianzola. Rimandati dunque gli ospiti, che dopo 4 risultati utili di fila perdono il primo dei 4 test di questo mese.

«Abbiamo fatto un'ottima partita e non era neanche facile perché loro sono un squadra vivace, però siamo stati bravi a mantenere alta la concentrazione», afferma Fabio Ceriani, tecnico dell'Ardor Lazzate.

BASE 96-CINISELLO 2-1

Il primo colpo di giornata è quello che la Base 96 assesta al Cinisello, in un piccolo periodo di flessione dopo il non soddisfacente successo sul Lissone. Proprio i biancoblù costituiscono il filo rosso che lega sevesini e milanesi: da un lato i rossoverdi vincono e sorpassano i brianzoli al quartultimo posto, portandosi a 3 punti dalla salvezza, dall'altro i rossoblù ripetono la prestazione di settimana scorsa con la squadra di Sala e restano nel limbo di metà classifica. Un epilogo scritto al termine di una gara subito indirizzata dai padroni di casa grazie alla doppietta di Severino, la seconda nelle ultime tre giornate, e riaperta solo al 30' della ripresa dal rigore di Valesi. Un gol che non scuote del tutto gli ospiti, poco funzionali negli ultimi metri e ora a +10 sulla zona playout, occupata proprio dai sevesini, la cui unica macchia del match è il doppio giallo ricevuto da Grassi nel finale.

«Se ci siamo tutti possiamo dare filo da torcere a chiunque. - esordisce Domenico Franzoni, guida della Base 96 - Abbiamo fatto una bella partita, non rubando niente e sbagliando anche il 3-0 nel primo tempo. Loro sono dei lottatori nati, noi siamo stati bravi a tenere fino alla fine, dove potevamo segnare pure il 3-1».

«Oggi malissimo, bruttissima prestazione. - spiega invece Dario Melgrati, allenatore del Cinisello, assente in panchina causa squalifica - Abbiamo regalato due gol nel giro di 10 minuti e disputato un primo tempo molto brutto. Sapevamo che il campo non sarebbe stato il massimo, ma pur sapendolo non ci siamo adattati e ci siamo voluti complicare la vita regalando palla a loro invece che giocarla in avanti. Nonostante ci siamo delle attenuanti, come le difficoltà in mezzo al campo, dove abbiamo perso anche Colucci a fine primo tempo, sono arrabbiato con i miei perché è tutta colpa nostra. All'andata li avevamo dominati ed eravamo in 10, oggi invece mi spiace ma abbiamo fatto una brutta prestazione. Una squadra che ha 13 punti di vantaggio deve venire qua e fare 3 gol, invece abbiamo commesso degli errori di concetto, facendo quello che si era chiesto di non fare prima della partita. Non vedo l'ora di tornare in panchina perché penso sia importante in quanto sei più vicino alla squadra. Anche se il mister non può segnare i ragazzi lo percepiscono in maniera diversa e penso sia importante».

BRESSO-CG BRESSO 0-0

È un derby che finisce in parità e senza gol, ma che ha una sola vincitrice: il CG Bresso. Alla 18esima giornata i ragazzi di Ghio riescono infatti a conquistare il primo punto e il primo clean sheet in campionato nella sfida forse più importante della stagione. Con un countdown che continua ad avanzare inesorabile, il pareggio ottenuto in casa del Bresso può essere il tanto atteso momento di svolta, oppure quella gioia in una stagione maledetta, ma che gli ospiti si meritavano dopo tutti gli sforzi fatti da settembre. I grandi sconfitti, invece, sono i padroni di casa, ai quali un punto serve sì per mettere nel mirino il Lissone (a +3), ma non può essere abbastanza in una scontro salvezza con l'ultima in classifica. Il momento no dei ragazzi di De Vito sembra dunque continuare, anche se almeno il pareggio interrompe la striscia di 6 sconfitte consecutive e può ridare un minimo di morale a una squadra che nelle prossime 4 giornate dovrà ribaltare le sorti del suo destino. Restando sul derby in sé, per scoprirne tutte le emozioni clicca al link seguente, dove troverai anche le pagelle dei protagonisti.

CALVAIRATE-LISSONE 3-0

La Calvairate torna a vincere e lo fa nel segno del 3: come i gol segnati, come i pareggi consecutivi prima della ritrovata vittoria, come i punti conquistati e come le sconfitte di fila del Lissone, superato dalla Base 96 al quartultimo posto e ora proprio a 3 punti dalla retrocessione diretta. Un tris che i padroni di casa infiocchettano più nella ripresa che nel primo tempo, dove serve un rigore di Rodontini, guadagnato per fallo di mano, per battere un D'Ordia in grande spolvero. Di ritorno dagli spogliatoi, sempre Rodontini si rende protagonista di un bel triangolo con Ghebremariam e all'8 della ripresa fa 2-0. Il colpo di grazia arriva poco dopo, quando Federico Roveri conclude un'azione sviluppata da sinistra verso destra imbucandosi tra terzino e difensore centrale per la rete del definitivo 3-0, quella che, almeno per questa settimana, consolida la vetta.

«Finché non fai gol ogni partita è sempre un punto di domanda perché basta una punizione o un episodio e rischi di andare sotto. - analizza Matteo Curioni, allenatore della Calvairate - Il loro portiere ha tenuto il risultato in bilico nel primo tempo, e infatti alla fine abbiamo segnato su rigore, poi nella ripresa abbiamo continuato a giocare e anche lui ha potuto nulla sugli altri 2 gol. Dopo ho fatto dei cambi anche in attacco, abbiamo sbagliato un altro paio di occasioni e siamo rimasti in 10 perché avevo finito le sostituzioni ma Federico Roveri aveva i crampi ed è dovuto uscire».

LENTATESE-CASTELLO CANTÙ 1-2

Soffre, ma vince. Il Castello Cantù resta nella scia della Calvairate superando una Lentatese promossa sul piano della prestazione. Ad approcciare meglio la gara sono infatti i sevesini, che nei primi 20 minuti impegnano Rossi in un paio d'occasioni. Gli ospiti reggono e alla prima occasione passano in vantaggio: corner di Brambilla e incornata di Bellet. Lo 0-1 si trascina fino al duplice fischio dell'arbitro, mentre nella ripresa bastano 5 minuti per assistere al raddoppio gialloblù: filtrante di Noseda, Brambilla buca la difesa in due e fa 0-2. È un gol che non taglia le gambe ai padroni di casa, che al 20' si rimettono in carreggiata grazie alla gran punizione sopra la barriera di Magro. Accorciate le distanze, i sevesini provano a trovare la rete del pareggio, ma non riescono a creare grandi insidie ai comaschi, che in ripartenza sprecano un paio di chance per chiudere definitivamente i conti. Il Castello conquista dunque tre punti d'oro per la corsa al titolo, mentre alla Lentatese oltre al rammarico per l'ottima gara disputata resta la consapevolezza che adesso il vantaggio sui playout è di sole 3 lunghezze.

«È una partita che abbiamo dominato e abbiamo perso 2-1. - commenta William Pili, tecnico della Lentatese - Mi spiace perché la squadra ha fatto una grandissima prestazione, però il loro portiere era in stato di grazia e noi abbiamo sprecato altri 4/5 appoggi. Nel primo tempo non ricordo altre loro conclusioni al di là del calcio d'angolo, noi invece non riusciamo a sfruttare le palle inattive e quelle a sfavore le paghiamo. Sono veramente dispiaciuto perché è stata la miglior prestazione in assoluto e sono punti persi che bruciano. Dal punto di vista dell'intensità, della voglia e tatticamente non si è vista la differenza di classifica, quindi se ripetiamo questo tipo di prestazioni l'obiettivo salvezza è raggiungibile».

«Abbiamo sofferto parecchio i primi 20 minuti, dove loro hanno creato 3/4 chiare palle gol, mentre nel secondo tempo abbiamo faticato a centrocampo, ma senza concedere delle occasioni nitide. - spiega Luigi La Rocca, allenatore del Castello Cantù - A inizio partita abbiamo faticato a uscire da dietro come facciamo di solito, probabilmente perché ci impieghiamo un po' ad abituarci al campo in erba, anche se questo era bellissimo. Sono arrivato a questa sfida anche con moltissime assenze visto che ho perso 6/7 giocatori per febbre nell'ultima settimana, così nella ripresa ci siamo più coperti per risparmiare le energie e provare a colpire in ripartenza».

MARIANO-LA DOMINANTE 5-2

La Dominante non è più imbattuta sul campo nel 2022. Dopo la sconfitta a tavolino con il Lissone, i ragazzi di Ibba incassano la cinquina del Mariano e frenano la scalata della classifica, che vede invece i gialloblù al terzo posto solitario. I padroni di casa superano così un altro esame di maturità dopo lo Schuster, e restano nella scia di una zona playoff che dista 11 punti. Il gap dal Castello Cantù è tanto, però con una gara in meno e lo scontro diretto ancora da disputare un piccolo spiraglio resta aperto. Certo è che bisognerà fare bottino pieno in entrambe le sfide per portarsi a -5 e sperare in altri due passi falsi dei canturini, che al momento non sembrano in vena di volersi fermare. Lato brianzolo, bisognerà capire se questa sconfitta lascerà il segno nelle prossime gare o se si tratterà solo di un incidente di percorso. Al momento, però, la classifica fa dormire sogni tranquilli, con la zona playout che è lontana 7 lunghezze. Per scoprire invece tutto quello che è successo nella sfida di Mariano, clicca il link seguente, dove troverai anche le pagelle dei protagonisti!

IL PROSSIMO TURNO

È la settimana che potrebbe segnare dopo 13 giornate il cambio di guardia in vetta alla classifica. Con la Calvairate a riposo, il Castello Cantù superando il Bresso guadagnerebbe infatti il primo posto con un punto di vantaggio. Visto il momento di forma opposto delle due compagini, con i comaschi reduci da 4 vittorie di fila e gli ospiti da un pareggio nelle ultime 7 giornate, il compito pare decisamente alla portata dei gialloblù, che, però, non dovranno prendere sotto gamba l'impegno. La formazione di De Vito ha infatti interrotto la striscia di sconfitte e, per quanto quel punticino sia arrivato con l'ultima in classifica, potrebbe essere il primo segnale di una timida ripresa, sempre più necessaria per restare incollati al treno salvezza.

Proprio nelle retrovie ci si gioca uno scontro diretto delicatissimo: Lissone-Base 96. I rossoverdi si presentano al face to face carichi dell'ultima vittoria e del sorpasso in classifica proprio sui padroni di casa in un match dove a entrambe servono 3 punti per accorciare le distanze sulla salvezza diretta e aumentare quelle sulla retrocessione, dove l'impresa a cui è chiamato il Bresso risulta l'occasione migliore per approfittarne e prendere il largo. Impresa a cui è chiamato anche il CG Bresso, che ha necessariamente bisogno di una vittoria contro l'Ardor Lazzate per tenere vivo il sogno playout. Con gli scontri diretti e una differenza reti nettamente a sfavore rispetto al Lissone, anche un pareggio e un'eventuale sconfitta dei biancoblù non basteranno per mantenere la categoria.

Un occhio di riguardo sulla zona rossa della classifica lo avranno anche Lentatese e Schuster. I rossoblù in casa del Cinisello vanno a caccia di punti sperando in una X tra Lissone e Base 96 per guadagnare qualcosina su entrambe. Un compito non così impossibile visto lo stato di forma dei milanesi, a caccia di riscatto dopo le ultime due performance rivedibili e soprattutto di motivazioni, quelle che ai sevesini di certo non mancheranno. I neroverdi, invece, rientrano dal turno di riposo con una situazione di classifica praticamente invariata, dove l'unica novità è che i playout sono più vicini solo di un punto (4 il distacco totale). Da verificare se anche lo stato di forma dei ragazzi di Crippa sarà lo stesso di inizio 2022, dove con una sola sconfitta in 5 giornate i milanesi hanno collezionato ben 10 punti. Un bottino simile a quello dei loro avversari, ovvero una La Dominante ferita nell'orgoglio dopo la prima sconfitta registrata sul campo. Anche qui ci sarà da verificare se lo stato di forma e mentale sarà rimasto intatto nonostante la frenata, oppure se qualche certezza inizierà a vacillare.

Per concludere si rialza lo sguardo sulle zone nobili della classifica, dove va in scena uno scontro valido per il terzo posto: Mariano-Villa. I comaschi arrivano allo scontro diretto in uno momento leggermente migliore, come dimostrano le due vittorie consecutive rispetto al primo ko dell'anno per i bianconeri, ma dovranno anche dosare le forze per tentare l'impresa in Coppa Lombardia. Martedì, infatti, i gialloblù dovranno battere la Cisanese nel suo fortino, dove finora ha soltanto vinto. Prima, però, testa al campionato, anche perché se è vero che i milanesi si presentano al duello da sconfitti nell'ultimo turno, non bisogna dimenticare i quattro risultati utili precedenti e il dente sicuramente avvelenato dopo la sconfitta dell'andata.