Quaggelle faro del centrocampo: 7.5; Capici bomber spietato: 7; Orlando baluardo della difesa: 7

I tre gol della partita arrivano sugli sviluppi di palla inattiva e con colpi di testa. L'Universal ha la meglio grazie alle realizzazioni di Capici e Quaggelle, mentre alla Varesina non basta il gol di Corti. Partita equilibrata in cui ha prevalso il maggior cinismo dei padroni di casa. I ragazzi di Bellini proseguono il loro periodo molto positivo, si portano a quota 39 punti e rimangono imbattuti nel 2022. LE PAGELLE UNIVERSAL Cuzzolin 6.5 Sul gol non può nulla. Esegue bene delle uscite alte e sventa con sicurezza delle punizioni. Baron 6.5 Si dedica principalmente alla fase difensiva e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con