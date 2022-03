In casa non perdono mai: ecco le finaliste di Coppa Lombardia

A tre anni di distanza dall'ultima volta finalmente abbiamo due nuove finaliste per la Coppa Lombardia Under 19 Fascia A, o meglio, una sola. Dopo la delusione di quel 9 aprile 2019, quando a trionfare fu la Rhodense, la Calvairate si aggiudica la Semifinale di ritorno con l'Assago e si ripresenta per la seconda edizione consecutiva all'ultimo duello. Questa volta la sfidante si chiama Cisanese, una corazzata che tra le mura amiche non ha mai perso, così come l'altra finalista, ma che, a differenza sua, non vi ha nemmeno mai pareggiato. Anche il secondo atto con il Mariano, infatti, si chiude sull'1-0 e vale il ticket per la Finale. In Fascia B, invece, l'andata delle Semifinali vede continuare la favola della Football Leon, che costringe l'Arcellasco alla terza sconfitta di tutta la stagione con un calcio di rigore nel finale. Nessuna sorpresa infine a Tribiano, dove lo schiacciasassi Città di Vigevano si impone 1-3 e conferma il trend opposto rispetto alla Fascia A: vince solo chi è in trasferta.

UNDER 19 FASCIA A

CISANESE-MARIANO 1-0

Con lo stesso risultato e un film della partita molto simile a quello dell'andata, la Cisanese batte ancora il Mariano e si aggiudica un posto in Finale. Questa volta nessun espulso e un gol che arriva solo a metà secondo tempo, ma l'equilibrio visto nel primo atto si ripropone anche questa volta, soprattutto nei primi 45 minuti di gioco. A far la differenza sono però i cambi, quelli che permettono a Passoni di pescare dalla panchina il gol vittoria del subentrato Russano, che al 20' della ripresa risolve una mischia da corner. Sotto di due reti nel parziale totale, i comaschi provano a rimettersi in carreggiata, concedendo però qualche spazio ai padroni di casa, che sfiorano il raddoppio: contropiede di Stefano Sambruna, tiro a giro a rientrare e traversa piena. Nel finale c'è anche gloria per Comi, che nega l'1-1 mantenendo inviolata la porta e il record di Cisano, dove i bergamaschi hanno sempre e solo vinto in tutta la stagione. Un dato che testimonia la portata dell'impresa a cui erano chiamati i ragazzi di Campi, che tuttavia salutano la competizione con la consapevolezza di averle reso onore in entrambe le sfide, come confermano i complimenti ricevuti dagli avversari a fine gara.

«È stata una fotocopia della partita d'andata, dove loro erano ben organizzati e con delle buone individualità. - spiega Cristian Campi, tecnico del Mariano - Nel primo tempo tempo forse abbiamo fatto qualcosa in più noi, sicuramente loro un po' ci temevano perché non sempre riuscivano a far girar palla con tranquillità nelle retrovie. Dopo il gol però hanno preso coraggio, noi invece abbiamo cambiato modulo e ci siamo sbilanciati. Loro hanno preso una traversa mentre noi eravamo in ultra offensiva, ma ci è mancato l'inserimento su qualche cross oppure abbiamo avuto delle situazioni un po' sporche nella fase di conclusione. Penso che usciamo comunque a testa alta. Non abbiamo sfigurato, anzi, ci hanno fatto i complimenti anche oggi, quindi vuol dire che abbiamo fatto due buone prestazioni». Parlando del gol subito, la guida dei gialloblù spiega uno degli aspetti da migliorare per il finale di stagione: «È nato da una sfera che doveva finire al portiere perché su una palla lunga c'è stata poca comunicazione, che è un nostro difetto, e il difensore invece di farla scorrere alle sue spalle l'ha respinta di testa e l'ha rimessa in gioco per loro, che hanno proseguito l'azione sull'esterno, l'hanno messa dentro, conquistato il corner e segnato su una respinta in area». Note positive arrivano invece da una rosa che vede sempre più classe 2004 salire a dare una mano, come i vari Aranzulla e Aceto: «Avevamo 7 ragazzi dell'Under 18 e non li cambierei mai. Mi piace pescare sempre da sotto perché sono ragazzi validi e c'è un mister che li valorizza. In Coppa volevo far rifiatare un po' di giocatori e, visto che ho un bel rapporto con il mio collega, mi faceva piacere far salire qualcuno e mi sembrava giusto far proseguire fino alle Semifinali chi è sempre salito ad aiutarci. Sono super contento di come arrivano e delle prestazioni che offrono».

«È stata ancora una bella partita, combattuta, da entrambi i lati. - racconta Stefano Passoni, allenatore della Cisanese - Il primo tempo è stato molto equilibrato, nel secondo invece abbiamo premuto di più trovando prima il vantaggio con Russano e poi la traversa con Sambruna. Ci sono mancate un paio di situazioni da gol perché non siamo stati lucidissimi su alcune ripartenze, mentre loro provavano a colpirci cercando le punte, però penso che il mio portiere abbia fatto una bella parata solo nel recupero. Resta comunque che è stata una sfida combattuta e maschia, ma senza litigi e molto corretta anche tra le due panchine. Loro ci hanno fatto i complimenti a fine gara e noi li abbiamo fatti a loro perché sono usciti con onore».

La festa dei ragazzi di Passoni negli spogliatoi

CALVAIRATE-ASSAGO 2-1

Non sarà la rimonta compiuta in casa del Brusaporto di tre anni fa, quando un secco 0-3 permise di ribaltare la sconfitta per 2-4 dell'andata, ma l'avversario è sempre una formazione gialloblù e il risultato è lo stesso: la Calvairate supera di misura l'Assago e conquista la seconda finale consecutiva. L'1-1 del primo round si ripete nel corso di un primo tempo in cui a partire forte sono gli ospiti, con Grimaldi (su punizione) e De Silvestri che scaldano i guantoni di Silva, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa grazie al calcio di rigore conquistato e realizzato da Raimondi. Al 20' è dunque 1-0 Calva, però sette minuti più tardi si torna sulla parità: Teta vince un contrasto al limite dell'area, si gira in un fazzoletto e scarica in rete. È l'ultima grande occasione prima della ripresa, dove il copione si ribalta. Le azioni principali sono infatti dei ragazzi di Curioni, con Federico Roveri che chiama due volte Siani all'intervento e Carini che a tu per tu col portiere avversario calcia a lato. Al 17' ci prova anche Ghebremariam ed è l'ultimo sussulto prima del gol del 2-1 firmato da Bonazzi, lasciato solo sul secondo palo in occasione di un calcio d'angolo. La risposta dell'Assago si concentra nel tiro di De Silvestri parato da Silva in uscita e nel bolide di Ferri dai 30 metri che non inquadra lo specchio, sancendo così la sconfitta della formazione ospite.

«Siamo molto soddisfatti quantomeno del secondo tempo, non tanto del primo. - spiega Matteo Curioni, guida della Calvairate - Loro erano forti sul piano fisico e ci hanno messo tanto in difficoltà con queste palle lunghe, attaccando soprattutto i terzini. Noi cercavamo di contrastarli a modo nostro, però tante volte la seconda palla sporca o la rimessa erano loro. Facevamo fatica a mettere giù la sfera e quando ci provavamo eravamo un po' lenti. Loro avevano tanta corsa ed erano messi bene in campo, quindi non riuscivamo a uscire palla a terra. Nonostante ciò non abbiamo sofferto loro azioni pericolose perché siamo riusciti a ribatterle. Nella ripresa abbiamo aggiustato due/tre cose, messo quelle che sono le nostre qualità in campo e, a parte il gol fatto su angolo, abbiamo avuto altre situazioni per segnare. Siamo stati bravi a staccarci dagli avversari e ad avere più freddezza quando eravamo sotto pressione nella nostra metacampo. Abbiamo girato palla più velocemente e ci siamo mossi con più giocatori, per cui su tre che si spostavano ce n'era sempre uno libero e siamo stati bravi a trovarlo».

«È stata una bella partita, ma purtroppo abbiamo concesso degli episodi. - racconta invece Luigi Sabatino, allenatore dell'Assago - Su due partite abbiamo subito due rigori e poi la rete decisiva su palla inattiva. Nel doppio match, a livello di occasioni, avremmo meritato la finale, ma dotevamo sfruttare meglio le chance che ci sono capitate davanti. Spiace perchè non abbiamo preso gol su azione contro una squadra fortissima. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo, è un peccato. Mi dispiace per i ragazzi perché loro sono stati perfetti, ci hanno provato in tutti modi e senza mai arrendersi. C'è stato anche un momento in cui Ferri ha subito un colpo durante un'azione, però è rimasto in piedi. Il rammarico più grande è aver subito gol al 93' nella sfida d'andata». Adesso testa al campionato: «Purtroppo abbiamo avuto troppi impegni ravvicinati. In più, l'assenza contemporanea di tanti giocatori pesa».

UNDER 19 FASCIA B

ARCELLASCO-FOOTBALL LEON 0-1

Va alla Football Leon il primo round, già parecchio acceso, contro l’Arcellasco. La sfida di Erba vede trionfare i ragazzi di Campanaro, capaci di trasformare al meglio con Mangia il rigore concesso da Gandola: tocco di mano in area che lascia pochi dubbi visto il braccio staccato dal corpo del numero 3 di casa. Nel mezzo c’è però la trama di un match parecchio complesso, da ambo le parti, dove sono poche le occasioni da gol e tanti gli attimi di lotta a centrocampo, specie nel primo tempo, che non regala mai ritmi validi ed entusiasmanti. I primi 45 minuti di gioco sono prevalentemente di studio: Campanaro ripropone il 3-5-2 dell’ultimo turno con Padovani a supporto di Corti, Racanelli va sul 4-3-3 con la posizione variabile di Pozzi che spesso avanza sulla linea dei due esterni per quello che diventa talvolta un 4-2-3-1. Il tutto si traduce in una prima frazione dove la Football si propone in avanti raramente, prediligendo la compattezza a dare supporto alla fase difensiva, mentre l’Arcellasco prova a far valere la propria fisicità a centrocampo. È infatti Bavuso a regalare il primo squillo del match con un missile terra-aria che si stampa sulla traversa della porta difesa da Macrì. Subito dopo è invece Bergna a sfiorare la rete con la deviazione aerea salvata sulla linea di porta dalla formazione ospite. Nella ripresa sono Nava ed Enesi a suonare la carica nelle fila di casa con una serie di sortite offensive ben sviluppate ma chiuso quasi sempre male. La Football si chiude e prova ripartire, arma spesso letale in queste situazioni. Il rigore di Mangia poi alimenta la rabbia per un Arcellasco che specie nella ripresa aveva forse meritato qualcosa di più. Alle poiane dunque il compito di ribaltare il risultato in trasferta a Lesmo nella sfida di martedì 12 aprile.

L'esultanza dei giocatori della Football Leon dopo la rete che vale la vittoria (foto credit @alessandrofedrigucci)

TRIBIANO-CITTÀ DI VIGEVANO 1-3

La grande favorita per la vittoria finale non si smentisce, anche se il tris inferto al Tribiano nasconde un match complicato per il Città di Vigevano. A passare in vantaggio sono infatti i padroni di casa, che al 10' trovano la via del gol con Borrelli. Sul calare del primo tempo ci pensa Pietro Venezia a ristabilire la parità, pescando l'1-1 al 38'. È la rete dalla quale scaturisce la rimonta dei ragazzi di Falsone, quella che, però, si concretizza solo nei minuti finali della ripresa. Al 44' Govoni porta in vantaggio gli ospiti, poi il solito Lamaj mette a segno il gol dell'1-3, una rete pesantissima nell'economia del doppio incontro. Nella sfida di ritorno, che si terrà sempre martedì 12 aprile, al Tribiano non basterà infatti un successo per 0-2 perché «qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta», come da regolamento. La formazione di Condomitti dovrà dunque timbrare il cartellino almeno 3 volte, mantenendo sempre il doppio vantaggio. Una sfida complicata, soprattutto se si tiene conto di un fattore molto importante: il Città di Vigevano è imbattutto da inizio stagione.