La prima retrocessione è matematica, il cambio in vetta non ancora

Dopo la gioia del primo punto conquistato nel derby arriva la certezza matematica: il CG Bresso è retrocesso in Fascia B. La sconfitta con l'Ardor Lazzate lascia a portata di Ghio e dei suoi ragazzi soltanto 15 punti da racimolare con 16 di distacco dai playout, alloggio del Lissone e di una Base 96 che si porta a una sola distanza dalla salvezza, dove la Lentatese pareggia col Cinisello. Davanti, invece, il Castello Cantù serve il tris al Bresso e approfitta del turno di riposo della Calvairate per prendersi momentaneamente il primo posto. Prima di scendere nel dettaglio delle singole partite e di sentire le voci degli allenatori, però, ricordiamo che da questa settimana i tabellini di Under 19 saranno disponibili sull'edizione del lunedì del giornale, le cui anticipazioni sono disponibili al link sottostante.

CASTELLO CANTÙ-BRESSO 3-0



Dopo 13 giornate cambia la guardia in cima alla classifica: il Castello Cantù supera il Bresso in campo e la Calvairate in classifica, approfittando al massimo del turno di riposo dei milanesi. Un primo posto guadagnato grazie alle reti di Brambilla (su rigore), Cima Vivarelli e Ferrari, che mandano in archivio una sfida ben gestita dai gialloblù, ma sbloccata solo al 40' del primo tempo. Il raddoppio al 9' della ripresa scardina invece le ultime resistenze degli ospiti, che restano a bocca asciutta, ma con la consapevolzza di aver approcciato il match con il giusto atteggiamento. Una sconfitta che si poteva mettere in conto e che poco cambia a livello di classifica dato che anche il Lissone perde e il distacco dai playout resta di 3 soli punti.

«È stato difficile trovare spazi perché loro si sono messi sotto palla, però è stata una partita tranquilla, senza pericoli. - spiega Luigi La Rocca, tecnico del Castello Cantù - Di loro mi è piaciuta la correttezza, sono una squadra molto tranquilla e sportiva». Sul primato momentaneao: «Rimango dell'idea che dobbiamo blindare il secondo posto, e per farlo sarà importante non perdere punti con l'Ardor Lazzate».

«Oggi c'è poco da dire perché abbiamo giocato contro una squadrone che è primo meritatamente. - riconosce Stefano De Vito, guida del Bresso - Erano quelli che più mi avevano impressionato all'andata e lo confermo tuttora. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare, ci siamo difesi e l'abbiamo fatto insieme, compatti, infatti prendiamo gol a poco dalla fine del primo tempo sull'unico errore che facciamo. Nella ripresa ci siamo messi per tenere la partita aperta sull'1-0 per cercare il pareggio su alcune situazioni, invece subiamo il 2-0 su una palla che rimbalza in mezzo a due linee da 4: lì ci siamo sfaldati. Sono contento però dell'atteggiamento e della voglia che ho visto perché non erano quelli di sabato scorso, dove abbiamo fatto una partita senza anima. Abbiamo combattutto contro una squadra più forte, quindi complimenti a loro».

CG BRESSO-ARDOR LAZZATE 0-5



In 8 minuti si consuma la retrocessione del CG Bresso, quelli che passano dal vantaggio di Nessi al 14' al tris di Pozzi al 22' del primo tempo, intervellati dal raddoppio di Ferraro. Uno 0-3 che nella ripresa si allarga grazie ai timbri di Zermo e Barcella, che consegnano all'Ardor Lazzate il terzo posto a pari merito con il Villa, ma con una partita in meno. Con la seconda vittoria consecutiva dei gialloblù, i padroni di casa restano a -16 dai playout, un punto in più rispetto a quelli rimasti a disposizione per compiere un vero e proprio miracolo. La matematica rende infatti ufficiale un verdetto purtroppo nell'aria già da qualche giornata, anche dopo il pareggio di settimana scorsa nel derby, che resta però una bella soddisfazione per Ghio e i suoi ragazzi. I brianzoli, invece, oltre a riprendersi il podio, rimangono nella scia di una zona playoff attualmente distante 11 punti, con ancora uno scontro diretto da giocarsi, che seppur matematicamente non sarà decisivo, sa tanto di ultima chance per tenere viva la fiamma seconda posto.

«Siamo entrati con l'atteggiamento giusto: attaccare subito alti per non correre rischi. - spiega Fabio Ceriani, allenatore dell'Ardor Lazzate - Loro avevano una difesa alta, per cui grazie al nostro tridente rapido ogni lancio era un pericolo. Ci hanno anche annullato un gol e abbiamo preso 3 traverse». Riguardo al distacco dal secondo posto: «Ormai non guardiamo più la classifica, giochiamo ogni partita per vincere perché se le vinciamo tutte possiamo anche arrivarci. Ci proviamo, non molliamo tanto non abbiamo nulla da perdere».

«Oggi purtroppo in difesa non c'eravamo, però nel secondo tempo si è vista una partita più equilibrata. - racconta Alberto Ghio, tecnico del CG Bresso - Abbiamo regalato loro il primo gol in contropiede, poi il secondo è arrivato sulla respinta di un rigore dubbio, ma parato. Abbiamo preso una batosta, ma sono sicuro che nelle prossime partite possiamo fare qualcosa di bello».

CINISELLO-LENTATESE 1-1



La sfida tra due squadre in difficoltà, seppur su piani diversi, non poteva che finire con un pareggio che non serve a nessuno. Il Cinisello, reduce da prestazioni non esaltanti, ancora non riesce a ritrovarsi, mentre la Lentatese continua il buon momento in campo, ma non quello in classifica, dove ora i playout sono distanti un solo punto. Un pari che matura grazie alle reti di Lazzaro, che al 26' del primo tempo porta in vantaggio i padroni di casa, e di Saccullo, che a cinque minuti dall'inizio della ripresa ricuce il distacco. Subito dopo ci vuole un intervento di Martirani per deviare una punizione sul palo, mentre nel finale è Gentile che spreca la chance per il 2-1. Le due compagini rossoblù collezionano così un risultato «positivo», smuovendo la graduatoria dopo la sconfitta del turno precedente.

«È stata una brutta partita, sulla falsa riga delle ultime. - spiega Dario Melgrati, tecnico del Cinisello - Oggi l'attenuante è che avevamo 5 assenze importanti, che rendono ancor più complicato il momento negativo in cui siamo. Dopo l'1-1 loro hanno avuto un paio di situazioni per fare l'1-2, che però potevamo fare noi a 40 secondi dalla fine, quando Gentile l'ha piazzata fuori a portiere battutto, ma non avremmo meritato di vincere. All'andata eravamo in un momento d'oro, adesso non stiamo facendo bene, stiamo soffrendo un po'».

«Anche oggi abbiamo lasciato lì due/tre occasioni pesantissime, però l'importante è che continuiamo a fare le prestazioni, a creare tantissimo, che è la cosa più difficile, poi per il gol sistemeremo la mira, spero il prima possibile. - scherza William Pili, allenatore della Lentatese - Nel primo tempo la partita è stata lentissima, bloccata, invece nella ripresa abbiamo giocato più tra le linee, trovandoci spesso uno contro uno con l'esterno e da lì è nato tutto. Abbiamo sbagliato varie volte la chiusura sul secondo palo, oppure calciato alto a porta praticamente vuota. Ai ragazzi però ho poco da rimproverare perché questa è la quarta prestazione notevole che facciamo e non è neanche facile rimanere sul pezzo nonostante si raccolga poco, o comunque meno di quello che si merita. I ragazzi ci sono con la testa e continuano a lavorare, stringono i denti e sanno che il nostro destino è ancora nelle nostre mani. Certo è che con un po' più di precisione avremmo qualche punto in più, ma il calcio è così».

LA DOMINANTE-SCHUSTER 1-1



Lo Schuster torna dal turno di riposo dimostrando di non aver perso lo smalto etichettato 2022. In casa de La Dominante arriva infatti un pareggio che lascia qualche rammarico per un primo tempo in cui si poteva mandare ko un avversario capace di rialzarsi solo nella seconda metà della ripresa. L'1-1 finale, però, matura nei primi 33 minuti di gioco: Guarnerio la sblocca al 15', poi Vertemati pareggia in una delle poche sortite offensive dei brianzoli. Nella ripresa, invece, le protagoniste sono le traverse: prima la colpiscono i neroverdi di testa, poi Carinci al volo. L'ultima emozione è il doppio giallo di Teot, che al 37' del secondo tempo rischia di compromettere la partita degli ospiti, ma quei due legni presi in precedenza sono il segnale che il risultato non cambierà più. I padroni di casa tornano dunque a punti dopo la sconfitta di Mariano, mentre gli ospiti danno continuità all'1-1 con la Calvairate, ma per entrambe si tratta di un pareggio non troppo utile. La Domi resta a distanza di sicurezza sui playout, che sono comunque a 5 punti, mentre il vantaggio dello Schuster si riduce a due sole lunghezze.

«A mio avviso le occasioni sono state pari, e poche, perché oltre i gol che abbiamo fatto abbiamo preso una traversa entrambi. - spiega Gianluca Ibba, tecnico de La Dominante - Per quanto mi riguarda, però, abbiamo sbagliato approccio nel primo tempo. Loro sono partiti bene, noi abbiamo sofferto; nella ripresa non dico che la situazione si sia capovolta, però sicuramente abbiamo preso più campo noi, soprattutto negli ultimi 25 minuti, creando qualcosa in più. Loro sono una buona squadra, che gioca e penso che tra i due siano loro a recriminare qualcosa perché hanno giocato un pelo meglio di noi, che siamo stati un po' sottotono nel primo tempo».

«I primi 45 minuti sono stati quasi a senso unico, poi nella ripresa è subentrata la stanchezza, si sono allungate le squadre e siamo calati, mentre loro sono venuti fuori negli ultimi 20 minuti. - spiega Massimiliano Crippa, guida dello Schuster - È stata una partita combattuta, dove però le occasioni più nitide le abbiamo avute noi. Il loro portiere ha fatto qualche bella parata, qualcosa invece non l'abbiamo concretizzato noi, magari un contropiede in cui potevamo passarla e invece abbiamo calciato, o viceversa. Penso comunque che sia un buon punto, la prestazione segue quelle dell'ultimo periodo, quindi è positiva, peccato solo che con un pelo di attenzione in più si poteva vincere».

LISSONE-BASE 96 2-3



Il risultato più importante di tutta la giornata è quello che matura sul campo del Lissone, dove la Base 96 colleziona il secondo successo consecutivo e si rilancia in ottica salvezza. Parlare di dentro e fuori, seppur manchino 5/6 partite, è ancora presto, ma la vittoria dei rossoverdi potrebbe segnare un momento cruciale nella stagione delle due squadre. I ragazzi di Franzoni conquistano infatti tre punti fondamentali per staccare di 4 lunghezze i rivali brianzoli e portarsi a una sola distanza dalla salvezza. Un bel balzo reso possibile dall'ormai solito Severino e da un super Tessari, autore di una doppietta che mette in ombra quella dell'intramontabile Orellana, pedina di spicco dei padroni di casa. È proprio il numero 10 biancoblù a sbloccare la partita al 15', dieci minuti prima del rigore di Severino, che manda tutti negli spogliatoi sull'1-1. A inizio ripresa i ruoli si invertono: Tessari porta subito in vantaggio i sevesini, ma Orellana al 25' ristabilisce la parità. Questa volta, però, c'è spazio per un altro botta e risposta: Tessari non sbaglia e fa 2-3, mentre Galbiati spara sopra la traversa e manca l'appuntamento con il pareggio. Un punto che al Lissone sarebbe servito molto sia per impedire alla Base di prendere il largo che per interrompere la striscia di sconfitte consecutive (ora 4), ma anche per guadagnare qualcosina sulla retrocessione diretta, che resta sempre a -3.

«Stiamo facendo bene, abbiamo trovato la quadra con alcuni giocatori, ma ci servono tutti i ragazzi. - afferma Domenico Franzoni, allenatore della Base 96 - A volte dobbiamo fare i conti con le squalifiche o le assenze, però ci siamo portati dietro alcuni giovani, sia 2005 che 2004, che hanno fatto molto bene e ne sono contento. Ci hanno aiutato a vincere una vera e propria battaglia, una sfida nervosa che nemmeno loro volevano perdere. Loro hanno segnato al primo tiro in porta, noi abbiamo lasciato lì 2/3 gol, poi Buran come settimana scorsa si è preso un rigore e abbiamo pareggiato. Nel secondo tempo siamo stati più precisi, anche se potevamo fare meglio. Siamo stati bravi sul piano della cattiveria agonistica a non farci influenzare e a portare a casa un risultato meritato e in maniera positiva. Domenica dovremo fare la gara dell'andata, in cui non meritavamo di perdere, e da lì iniziare a costruire un piccolo miracolo perché i ragazzi se lo meritano, stanno facendo di tutto per restare in una categoria che sentono loro».

«La partita si era messa nel verso giusto, poi abbiamo perso il dominio del pallone al 25', loro sono cresciuti e hanno meritato il pareggio. - esordisce Daniele Sala, tecnico del Lissone - Hanno meritato anche il 2-1 nella ripresa, poi ci stava il 2-2 e l'abbiamo fatto, ma loro erano più squadra e accettiamo il 3-2, anche se dopo abbiamo sprecato la palla di un pareggio che poteva starci. Purtroppo abbiamo pagato qualche errore e la mancanza di cattiveria, ma quando ti ritrovi sempre ridimensionato tra infortuni e altro vai a perdere contro società più attrezzate che portano 18 giocatori».

VILLA-MARIANO 2-0



È un successo che ribalta ancora una volta le gerarchie sul gradino più basso del podio. Il Mariano perde infatti lo scontro diretto e lascia il posto proprio al Villa, a braccetto con l'Ardor Lazzate. Del Sorbo e Adamo bastano e avanzano a Siliotto per risolvere un match le cui emozioni e le cui pagelle sono disponibili al link seguente.

IL PROSSIMO TURNO

A rubare la scena sono principalmente due sfide, ai poli opposti: Ardor Lazzate-Castello Cantù e Lentatese-Lissone. La prima è fondamentale per capire se gli ultimi spiragli di playoff verrano chiusi dal Castello, o se si tramuterrano in una reale possibilità per l'Ardor. Ai padroni di casa servono soltanto 3 punti per iniziare a limare un gap di 12 (volendo 9 vista la gara in meno) dai comaschi, che possono permettersi un pareggio per blindare il secondo posto, con il rischio però di riconsegnare la vetta alla Calvairate. Ai brianzoli dunque l'onere di fermare la squadra più in forma del girone, reduce da 5 vittorie consecutive. A Lentate sul Seveso, invece, va in scena la prima ultima chiamata per il Lissone, che con 4 lunghezze di distacco dai rossoblù non può permettersi di perdere altro terreno per continuare a sperare nella salvezza diretta. Una sfida che arriva in un momento delicato per i biancoblù, volenterosi però di riscattare il pesante 0-5 subito all'andata. Lato sevesino i tre punti fanno gola, sia per tenere distanti gli ospiti, sia per provare ad allungare su una Base 96 chiamata all'impresa con la Calvairate. Allo stesso modo, però, i rossoverdi possono provare ad approfittare del duello salvezza per allungare proprio sul Lissone e/o accorciare sui cugini di Seveso, mentre i milanesi sperano ovviamente nel colpaccio dell'Ardor Lazzate per riprendersi il trono.

Nel mezzo sono tanti gli scontri di difficile lettura. In primis occhio a Bresso-Cinisello perché il momento di difficoltà degli ospiti potrebbe essere l'occasione giusta per rilanciare i padroni di casa, che grazie alle sfide sopracitate potrebbero rosicchiare qualche punto alla zona playout. Una forte motivazione, cosa che sembra invece mancare tra le fila dei rossoblù, che in una posizione di classifica decisamente più tranquilla devono riaccendere la miccia per tornare quelli di una volta. Intrigante anche Schuster-Villa: i neroverdi sono in grande spolvero, ma sempre a ridosso della zona rossa, mentre i bianconeri possono approfittare del duello tra Ardor e Castello per prendersi il terzo posto in solitaria. Obiettivo che può prefiggersi anche il Mariano, che ospita un CG Bresso sempre da non sottovalutare.