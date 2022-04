Baby-Galla esordio con gol e difesa granitica, la Cantera gassinese non sbaglia e passa di misura sul Settimo

Infortuni, malanni di stagione, esigenze della Prima Squadra in lotta per la promozione: tutti ingredienti del finale di stagione del Gassino di De Martino, che però ancora una volta nella sfida casalinga contro il Settimo ha dimostrato la propria compattezza e la propria spregiudicatezza. Finisce 1-0 per i rossoblù che mandavano in campo una formazione composta da 8 ragazzi nati nel 2004, due nel 2005 e solo capitan Ducato del 2003; e a risolverla, fatal destino, è Lorenzo Galla, il più piccolo in campo all'esordio con la Under 19 dal primo minuto, a coronamento di una prova davvero perfetta a...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con