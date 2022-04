Mastra"Pasqua" anticipata per Lapiccirella: doppio schiaffo e fuga sul Lucento! Totaro in extremis non basta

Una partita bloccata e condizionata da un ritardo di 45' a causa di un vero e proprio giallo che mette sotto la lente d'ingrandimento il giocatore del Lucento, Keita Souleimane nato in Papua Nuova Guinea, che durante l'appello, nello stupore generale, non riceve il via libera all'attività agonistica dal direttore di gara Zitti, per via di una documentazione non valida che lo costringe a non scendere in campo nonostante le proteste del Lucento che a fine partita presenta anche il permesso di soggiorno di Keita. Rimangono parecchi dubbi e poche risposte: e se l'arbitro Zitti avesse ragione, come mai ci...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con