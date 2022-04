Un rosso dopo mezzora e una punizione decidono il duello salvezza

Un calcio di punizione di Orellana a metà ripresa regala al Lissone tre punti d’oro in chiave salvezza. Lo 0-1 maturato sul campo della Lentatese (diretta concorrente per il mantenimento della categoria) spezza la striscia di quattro sconfitte consecutive dei biancoblù. Gara di grande tensione e, come prevedibile, con lo spettacolo a risentirne parecchio. Prima frazione di gioco molto contratta, con i padroni di casa in inferiorità numerica dopo soli 25’, complice la doppia ammonizione di Magro. Il Lissone guidato da Sala, comunque, soffre solamente a tratti e riesce a contenere i tentativi rossoblù. Ripresa che non cambia il copione...

