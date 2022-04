Uno scatto alla Muriel permette di accorciare sul terzo posto

Il Pozzuolo supera di misura 1-0 la Fiorente Colognola e continua a sognare il terzo posto. Il Comunale fa da teatro a una sfida particolarmente sentita e importante per entrambe le squadre, seppur per obiettivi differenti: mentre gli ospiti cercano gli ultimi punti per archiviare definitivamente il discorso salvezza, i ragazzi di Sottocorno cercano di proseguire la striscia di due vittorie consecutive inaugurata con il 3-0 all'Olginatese. Una serie di risultati positivi che comincia a far sognare ai padroni di casa la zona playoff, anche in virtù del contemporaneo scontro tra Segrate (terza in classifica) e l'inarrestabile Cisanese alla guida...

