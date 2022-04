Fa sedere due avversari e segna, ma a un quarto d'ora dalla fine arriva il pari

Un punto per uno al termine di una partita rude che non muove la classifica dell’Ospitaletto, ma crea qualche grattacapo al Ciliverghe per mettersi al sicuro dai playout considerando il fiato sul collo del CazzagoBornato, oggi vincente contro il Darfo al momento secondo in classifica. BOTTA E RISPOSTA Fase iniziale di studio con l’Ospitaletto che predilige la circolazione di palla nelle retrovie per poi lanciare lungo alla ricerca delle due punte Casanova e Varinelli e far lavorare Bianchetti e Longhi in interdizione, mentre il Ciliverghe si affida alle qualità di palleggio di Stefano Tosi (classe 2005) ed Elvezia che amano dialogare...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con