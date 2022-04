Davanti la regina stecca, dietro una tripletta per la salvezza

Secondo il calendario originale, la giornata di sabato avrebbe dovuto rappresentare l’ultimo atto del campionato. Lo slittamento causa Covid, però, ha rinviato tutto al mese di maggio, con ancora cinque weekend da vivere e con tutti i verdetti ancora in ballo. Di seguito, dunque, l’analisi del torneo a pochi passi dalla conclusione, alla luce del ventunesimo turno effettivo disputato, che ha visto come risultato più clamoroso la sconfitta della capolista Rozzano nello scontro diretto contro il Club Milanese: da possibile campionato in ghiaccio a torneo riaperto?

LA CAPOLISTA

Capitan Ravarini, nell’edizione cartacea del giornale uscita lunedì 4 aprile, ha dichiarato che la partita in cui ha preso consapevolezza della forza della sua squadra fu la partita di andata contro il Club Milanese. I ragazzi di Apollo, però, hanno restituito il favore nell’ultimo appuntamento, vincendo 3-1 in trasferta: ritorno al gol amaro per Cipolla, a cui la rete consente perlomeno di ristaccare Rolandi al vertice della classifica marcatori, siglando il 21° centro che lo rende ancora il top scorer di categoria e tornando a incidere il suo nome dal tabellino dopo un’assenza di cinque partite e 38 giorni (nessun gol a marzo): un’infinità, rispetto alla costanza a cui ci aveva abituato. Di contro, però, la squadra sandonatese ha offerto una prova di Potenza, di nome e di fatto: la doppietta del terzino nei primi 25 minuti è stata la chiara dimostrazione che la voglia di credere al primo posto è ancora assolutamente presente, riscattando qualche risultato sfavorevole maturato nelle ultime giornate. Il rigore di Cetti ha poi chiuso la contesa nel secondo tempo dopo il momentaneo 1-2 del capocannoniere. Un ko quasi fisiologico per i ragazzi di Crippa, alla prima battuta d’arresto interna, e che, complessivamente, non perdevano da cinque mesi, essendo incappati nell’unica altra sconfitta stagionale patita contro l’Accademia Pavese. Nulla è compromesso, visti i 47 punti in classifica ed il margine di 7 lunghezze proprio sugli avversari del sabato e sull’Assago: la vittoria del torneo è ancora saldamente nelle mani del Rozzano, che ha un calendario non semplicissimo, visti gli impegni con i gialloblù e con il La Spezia, in programma già questo sabato, ma che ha tutte le carte in regola per coronare un percorso fin qui fenomenale. Che sia una sconfitta benefica per affrontare al meglio l’ultimo tratto di questa inaspettata scalata?

LOTTA SPAREGGI

Secondo il regolamento, oltre alle vincitrici di ogni girone che avranno accesso alla fase finale, anche le seconde classificate potranno partecipare, passando da un turno preliminare che coinvolgerà anche la miglior terza dei vari raggruppamenti. Eventualità, quest’ultima, da tenere come ultima spiaggia: la corsa alla piazza d’onore è più aperta che mai.

Certo, Club Milanese e Assago coltivano ancora qualche speranza di riprendere un Rozzano lanciato verso il titolo, ma più realisticamente sono le maggiori indiziate per contendersi la medaglia d’argento. Detto della società di San Donato, che con l’exploit esterno in casa della capolista ha spedito un messaggio a chiare lettere a tutta la concorrenza, i gialloblù si vedono ridimensionati dopo i risultati degli ultimi due turni: la sconfitta interna contro il Codogno è stata seguita da un pareggio in extremis ottenuto in casa di un Pavia invischiato nella zona calda. Dopo aver chiuso all’intervallo sotto di due reti, ci hanno pensato Grimaldi in apertura di ripresa, anticipando di testa il portiere Picone e sfruttando al meglio la punizione battuta da Ferri, e successivamente Lombardi, che nel finale sfrutta al meglio l'assist di Castagna e consegna un punto a Sabatino. Il treno per la vittoria finale è forse partito, ma adesso è d’obbligo prendersi il secondo posto, seppur il calendario sia il peggiore tra le squadre coinvolte: nelle ultime tre giornate affronterà tutte le big. Non vanno però dimenticate La Spezia e Accademia Pavese, entrambe appaiate a 38 punti e a portata di tiro. Questi ultimi hanno vinto una partita complicata contro il fanalino di coda Atletico CVS, andando per due volte in vantaggio, prima con Cipolla e poi con Pasetti, e ripresi in entrambe le circostanze da un incontenibile Mauro. L’uomo del giorno è stato Michiante, che a una manciata di giri d’orologio dal gong ha tolto le castagne dal fuoco, consentendo al club di agganciare proprio la squadra di Via Famagosta, uscita sconfitta dal match contro la Vogherese. E proprio il gruppo del tecnico Cavaliere è incredibilmente rientrato in corsa. Sembrava impossibile, non per il valore tecnico della rosa (indiscusso) ma per la distanza. Eppure, l’operato del giovane allenatore ha fatto riemergere dei valori forse sopiti per troppe settimane: il gol di Bazzurro nel primo tempo ha affondato i milanesi, usciti tra l’altro con tre cartellini rossi (Camalle, Argentiero e Mastrogiacomo). A livello emotivo potrebbero pesare queste assenze nella trasferta contro la leader del torneo, mentre Rolandi e soci avranno la possibilità di accorciare ulteriormente andando a vincere a Brera.

Trovare una favorita a tutti i costi sarebbe praticamente impossibile: tutte le 4+1 società coinvolte hanno i mezzi per affacciarsi alla posizione che permetterebbe di sfidare le altre contendenti al trono regionale.

CLASSIFICA E CALENDARIO

Giornata 22 (9/04/22) Giornata 23 (16/04/22) Giornata 24 (23/04/22) Giornata 25 (30/04/22) Giornata 26 (7/05/22) Rozzano La Spezia Brera ASSAGO Sancolombano LOCATE Club Milanese ATLETICO CVS La Spezia BRERA Assago SANCOLOMBANO Assago Barona Sp. VOGHERESE Rozzano CLUB MILANESE La Spezia La Spezia ROZZANO CLUB MILANESE ATLETICO CVS Brera ASSAGO Acc. Pavese Casalpusterlengo CODOGNO Pavia BARONA SP. Vogherese Vogherese BRERA* Assago SANCOLOMBANO Locate ACC. PAVESE

*In maiuscolo le partite in trasferta.

**In grassetto gli scontri diretti.

ZONA SALVEZZA

Se le prime 6 hanno scavato un solco, le altre sono praticamente tutte invischiate nella lotta per non retrocedere o per evitare i playout. O quasi. La Barona Sporting, infatti, si trova in una situazione di “limbo”: i suoi 28 punti rendono impossibile il raggiungimento dei playoff, ma nello stesso tempo garantiscono un cuscinetto non di poco conto sulla zona degli spareggi. Certo, ancora sarà necessario qualche punto per l’aritmetica, e saranno da evitare battute d’arresto come l’ultima avvenuta contro il Brera. Proprio quest’ultima ha sfoderato una prestazione importante, ribaltando il gol iniziale di Sirena del primo tempo con una rete di Vitale nel recupero della prima frazione e andandosi a prendere i tre punti tra il 25’ e il 30’ della ripresa con gli acuti di Minetti e di Abo El Ata (all’ottavo centro). I milanesi sono la grande sorpresa dell’ultimo periodo: sette punti nelle ultime tre partite hanno fatto fuoriuscire la squadra del Presidente Aleotti dalle posizioni peggiori. Le squadre lodigiane sono al momento salve, ma le sconfitte patite nell’ultimo turno hanno riattivato due delle dirette concorrenti. Il Sancolombano ha battuto il Codogno per 2-1, ringraziando Tosi e un rigore di Rizzo nel primo tempo. La reazione ospite si concretizza con la rete di Macchetti al quarto d’ora della ripresa, che non basta ad evitare la sconfitta. Male anche il Casapusterlengo, che subisce una sonora sconfitta interna per 6-2 contro il Locate, che ha finalmente rilanciato le sue ambizioni. Sugli scudi Dante Scotti, mattatore e autore di una tripletta, in un primo tempo terminato addirittura 0-5, grazie anche alle due reti iniziali di Gambini e Lana. Il sesto centro arriva al 10’ della ripresa con Annichiarico. A rendere meno amaro il pomeriggio ci pensano Milesi e Russo: una botta che deve servire per affrontare un finale che può diventare insidioso. Infine, il Pavia, al momento in zona playout, sembra dare segnali di ripresa (1 vittoria e 3 pareggi negli ultimi 4 incontri): Gabusi e Garavelli nel primo tempo hanno fatto accarezzare l'idea di una vittoria di prestigio contro l'Assago, prima di subire un pareggio in extremis. Risultato deludente per come maturato, ma la squadra c'è. Situazione delicatissima, invece, per l’Atletico CVS: aver perso contro l’Accademia Pavese ha posto la squadra di Viandanti a sette lunghezze dai playout. Servirà un’impresa, la situazione è critica.

Giornata 22 (9/04/22) Giornata 23 (16/04/22) Giornata 24 (23/04/22) Giornata 25 (30/04/22) Giornata 2

(7/05/22) Barona Sp. ASSAGO Sancolombano LOCATE Acc. Pavese CASALPUSTERLENGO Casalpusterlengo ACC. PAVESE Atletico CVS Codogno PAVIA Barona Sp. Codogno LOCATE Acc. Pavese CASALPUSTERLENGO Atletico CVS Pavia Brera Vogherese ROZZANO Club Milanese LA SPEZIA ATLETICO CVS Sancolombano Pavia BARONA SP. Vogherese ROZZANO Club Milanese Pavia SANCOLOMBANO Locate ACC. PAVESE Casalpusterlengo CODOGNO Locate Codogno PAVIA Barona Sp. VOGHERESE Rozzano Atletico CVS Club Milanese CASALPUSTERLENGO La Spezia CODOGNO Brera

*In maiuscolo le partite in trasferta.

**In grassetto gli scontri diretti.

TRAILER GIORNATA 22

Fatta la panoramica alla luce degli ultimi 90 minuti disputati, è ora il momento di capire che cosa ci attende nella prima di cinque autentiche finali che ogni società giocherà per il raggiungimento del proprio obiettivo.

La partita di spicco, come anticipato anche precedentemente, non può che essere Rozzano-La Spezia: Guerrisi e compagnia vogliono riprendersi i tre punti per chiudere il discorso, mentre la squadra milanese non ha nessuna intenzione di perdere terreno sulla seconda piazza. Di questo confronto proveranno a beneficiarne le dirette concorrenti: l’Assago ospita la Barona Sporting, mentre il Club Milanese andrà a far visita ad un Atletico CVS famelico. In tutto ciò, l’Accademia Pavese proverà a farsi trovare pronta, ospitando un Casalpusterlengo frastornato. La Vogherese non può sbagliare in casa del Brera per restare aggrappata alla speranza di una clamorosa rimonta. In coda, lo scontro cruciale è senz’altro quello tra Sancolombano e Pavia: sarà un match crocevia, così come Locate-Codogno. I primi proveranno a sfruttare la scia del punteggio tennistico rifilato nell’ultima giornata, mentre i secondi affronteranno la terza trasferta consecutiva, cercando i punti necessari per tenere a bada sussulti dalla zona retrocessione.