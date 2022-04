Il viaggio dei sogni: i 4 Juniores volano nel centro Italia

Un’esperienza che difficilmente si dimentica. É quella che hanno vissuto quattro giocatori dell’Under 19 del Venaria, ovvero Daniele Cesarano, Matteo Lanzafame, Stefano Pavanello e Lorenzo Vigna. I cervotti, tutti classe 2004, hanno infatti avuto l’occasione di allenarsi con la Primavera della Viterbese, società laziale che milita nel campionato di Serie C, che ha vinto da poco il campionato di categoria (Primavera 3).

L'ORGOGLIO DEL TECNICO ERMANNI

I quattro sono colonne portanti dell’Under 19 del Venaria. Lanzafame è il classico terzino abile in entrambe le fasi, Pavanello é il leader della squadra (ma anche difensore goleador, con sei reti messe a referto), mentre Cesarano e Vigna danno spettacolo in attacco (11 gol il primo e 9 il secondo). Una convocazione arrivata nelle scorse settimane, a dimostrazione del grande lavoro svolto dal settore giovanile arancioverde e, nello specifico, dall’allenatore della Juniores Marco Ermanni, che a cinque giornate dalla fine del campionato è lì a giocarsi il primo posto, obiettivo non certamente preventivato ad inizio stagione.

«Penso sia una naturale conseguenza del lavoro che stiamo facendo - commenta Ermanni - Siamo andati oltre le più rosee aspettative giocando con quasi tutti 2004 per tutta la stagione. Un’esperienza del genere è il giusto premio per questi ragazzi, che spesso quest’anno si sono trovati ad affrontare squadre che giocano con sei 2002 in campo, cosa che secondo me andrebbe limitata. Personalmente preferisco arrivare un po’ più indietro in classifica senza abusare dei fuoriquota. Spero per loro che sia solo la prima tappa di un percorso che possa portarli nel mondo dei professionisti, e devo dire che tra i nostri ragazzi ce ne sono anche altri che meriterebbero di fare esperienze simili, dato che è proprio il gruppo la nostra forza».

I cervotti di Ermanni sono, non a caso, pronti ad affrontare il finale di stagione con la serenitá di chi non ha niente da perdere: «Finora ci siamo comportati alla grande - conclude il tecnico arancioverde - Da qui in avanti quello che arriverà sarà tutto di guadagnato per noi, per cui proveremo a goderci il finale di campionato portando avanti la nostra filosofia, che giustamente sta venendo premiata».