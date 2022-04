Gol in rovesciata del difensore ma non basta: il classe 2005 acciuffa la capolista

Il LG Trino ferma la corsa della capolista, che per la seconda volta consecutiva in terra vercellese viene inchiodata sul pari (contro il Borgovercelli era stato 0-0), e conserva ancora residue speranze di play out. Per la squadra di Roberto Rampone c'è ancora tanto orgoglio, e un calendario non troppo difficile nella 4 gare che mancano ancora da qui alla fine del campionato potrebbe anche dare una mano a ridurre il distacco dal duo Oleggio-Città di Cossato (ora a +11 ma da avvicinare almeno a +7). Di contro l'Accademia Borgomanero di Paolo Ottina ha mostrato la propria superiorità tecnica ma...

