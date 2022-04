Il Venaria non muore letteralmente mai

Vola sempre più in alto il Venaria regalandosi per Pasqua tre punti fondamentali verso la vittoria del campionato. Il Borgaro vuole e deve vincere per forza per sperare ad una possibile rimonta per il primo posto mentre il Venaria è obbligato a guadagnare i tre punti per non lasciare la vetta all'Alpignano, grande rivale di questa stagione. Inseguitori contro capolista è la premessa di un match ricco di azioni e occasioni per entrambe le compagini. La banda di Ermanni non molla mai e compie una strepitosa rimonta da 2-1 a 4-2 aggiungendo un altro tassello a questo strepitoso campionato. Il...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con