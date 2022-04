Spettacolo Lascaris: Gentileschi e Giordanino si portano a casa i palloni

Senza storia. Non c’è stata partita tra il Bsr Grugliasco ed il Lascaris, che ha dominato in lungo e in largo dal primo all’ultimo minuto. Dopo aver sbloccato la gara con due gol fotocopia segnati da Rio e Gentileschi, entrambi su assist di Botta, i bianconeri hanno approfittato della superiorità numerica causata dall’espulsione di Nordio a fine primo tempo, dilagando nella ripresa grazie alle triplette di Gentileschi e Giordanino ed alla rete del classe 2005 Antonio Ballacchino. Un roboante 8-0 che permette al Lascaris di andare a -1 da Lucento e Borgaro (prossimo avversario), mentre preoccupa il Bsr che vede...

