Stop, torsione e mancino a incrociare: è il raddoppio che vale tre punti salvezza

Colpo salvezza della Speranza Agrate di D'Addato che al comunale "Lanfritto Maggioni" di Cernusco Lombardone ha la meglio per 0-2 sui gialloneri dell'Academy Brianza Olginatese. Una vittoria all'inglese meritata per gli ospiti che legittimano la superiorità grazie a due gol siglati nella seconda frazione di gioco: apre il capitano Mazzoleni al 3' risolvendo in rete una palla vagante in area di rigore, la chiude il fantasista Carimati con un gran bel gol di sinistro. Per l'Academy è notte fonda: la vittoria manca dal 19 febbraio. FORCING OSPITE Parte bene la squadra di casa con lo spunto di Sanogo, protagonista al...

