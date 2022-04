Una perla a rientrare su punizione ispira il tris del riscatto

Frattura, Bonventre e Colombo: è questo il tris d'assi che i ragazzi di Gazzola (in tribuna per squalifica e sostituito dal vice allenatore e ds Caroppi) calano in un ventoso pomeriggio di inizio di aprile per sconfiggere i rivali trevigliesi, vendicandosi così del 2-1 subito a settembre all'esordio in campionato rifilando un pesantissimo 3-0. BM Sporting che con questo successo avanza a 26 punti, proseguendo la striscia di risultati utili inaugurata con l'0-0 contro l'Accademia Gera d'Adda il 26 febbraio. Frenata per l'Acos Treviglio, che rimane terza in classifica ma perdendo contatto dal secondo posto, vista la contemporanea vittoria del S.Pellegrino....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con