Coinvolto nella rissa, il dirigente si dimette e chiede scusa

Un post partita a dir poco acceso nella delicata sfida salvezza tra Collegno Paradiso e Ciriè, vinta dai ciriacesi 3-2 grazie al gol nel finale di Leonardo Cardile. L'aver perso la partita nelle battute finali non ha sicuramente fatto piacere ai collegnesi, scavalcati in classifica proprio dal Ciriè e al momento in piena zona retrocessione. A far rumore però, oltre al risultato, è stato il parapiglia finale scoppiato tra i giocatori, come raccontato sul giornale dell'11 aprile, che ha portato a delle conseguenze nel direttivo del Collegno

Andiamo con ordine. Lo scontro salvezza ha visto il ripetersi una serie di provocazioni, da una parte e dall’altra, e gli animi, già molto caldi, hanno trasceso al fischio finale dell’arbitro, aggiungendo ulteriore pepe a una gara già di natura delicata. Quel che ne è derivata è una rissa in piena regola, che ha coinvolto non solo i giocatori di entrambe le squadre, ma anche gli addetti ai lavori, al punto che Alessandro Modaffari, uno dei dirigenti del Ciriè, è stato costretto a chiamare i Carabinieri, intervento servito per tenere la situazione sotto controllo.

Dal racconto dei presenti in campo a far scattar la rissa sono stati degli insulti rivolti a Mory Sidibe, attaccante del Paradiso, che a fine partita si è allacciato con il portiere del Ciriè Nikola Myzeqari, scatenando la rissa sopra citata. Nel mezzo ci sono poi finiti tutti, dai calciatori riversatisi in campo per placare gli animi ai dirigenti di entrambe le panchine.

PEDDIS AMMETTE LE COLPE

Il fatto non è sicuramente passato inosservato in casa Collegno Paradiso, così come non è passato inosservato nella mente dei diretti interessati. Nella rissa finale è stato coinvolto anche Stefano Peddis, Direttore Sportivo del Settore Giovanile del Paradiso, entrato in campo inizialmente per sedare gli animi, finendo poi per partecipare anch'egli attivamente alla rissa con i ragazzi della Juniores. «Sono entrato in campo per sedare gli animi e purtroppo è successo quello che non dovrebbe mai succedere - ha raccontato un dispiaciuto Peddis - Queste cose non possono mai capitare, noi siamo prima genitori e poi educatori e non possiamo dare il cattivo esempio in nessun frangente. Dopo la rissa, sabato pomeriggio stesso, sono andato dal presidente Mesiano per preannunciare le mie dimissioni, diventate ufficiali poi questo pomeriggio, lunedì 11 aprile».

«Ho provato a contattare il ragazzo che ho colpito nella rissa per scusarmi - spiega Peddis - Più ci penso e più mi vergogno, mi sono fatto coinvolgere ed è sbagliatissimo. Voglio che il Collegno Paradiso non ci rimetta per tutto questo, perché non ha nessuna responsabilità. Sono l'unico responsabile di questo casino».

LA POSIZIONE DEL PRESIDENTE FRANCO MESIANO

Lo stesso presidente del Collegno Paradiso, Franco Mesiano, aveva preso posizione in merito con una nota ufficiale, dichiarando come «La societá Collegno Paradiso, dopo i fatti avvenuti sabato 9 Aprile nella partita con il Ciriè, si dissocia completamente per i comportamenti antisportivi tenuti dai dirigenti di entrambe le squadre». Anche senza la nota della società Peddis in primis si è fatto avanti ammettendo le proprie colpe ed uscendo di fatto dal direttivo nerazzurro.