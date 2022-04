La favola continua: è la prima Finale nella storia del club

Anche l'Under 19 Fascia B ha le sue finaliste di Coppa Lombardia: Football Leon e Città di Vigevano. Un epilogo da un lato sorprendente, dall'altro pronosticabile, ma non per questo meno significativo. Il raggiungimento dell'ultimo atto da parte dei biancazzurri di Falsone, fermati sull'1-1 dal Tribiano, è infatti l'ennesimo tassello di una stagione fin qui perfetta, impreziosita già dalla vittoria del campionato. A Lesmo, invece, continua il percorso straordinario di Campanaro e dei suoi ragazzi, che superano nuovamente l'Arcellasco e conquistano la prima Finale della storia di un club nato appena 12 anni fa. Adesso per battere gli Invicibili servirà un'altra impresa, ma dopo aver ribaltato il pronostico con la regina del Girone B perché smettere di sognare?

FOOTBALL LEON-ARCELLASCO 1-0

È festa grande in casa Football Leon per la Finale di Coppa Lombardia conquistata al termine del doppio confronto con l'Arcellasco. Un risultato storico per la società di Lesmo, guidata dal solito Alessandro Campanaro, che dopo aver perso la vetta in Campionato si gusta un cammino in Coppa di altissimo spessore. Come nella sfida di Erba basta una rete a decidere l'incontro: se nella gara d'andata fu decisivo il rigore di Mangia allo scadere della ripresa, questa volta tocca al classe 2004 Davide Rivolta mettere il timbro sul match con una zampata vincente al tramonto della prima frazione di gioco. La gara preparata dal tecnico di casa è un piano infallibile, con un 3-5-2 che sembra aver oramai portato a una svolta che permette una maggior efficacia ai Leoni di Lesmo. Lato Arcellasco, dove si registra la presenza in panchina di Alfredo Ottolina, la prestazione è poco convincente. La formazione di Erba paga infatti un primo tempo poco arrembante e deciso sia nel pressing che nella proposizione in fase offensiva, dove la Football Leon ha vita facile. La risposta, seppur minima e deficitaria, arriva solamente nella ripresa, dove la maggior intensità nel giro palla permette di presentarsi in due occasioni dalle parti di Macrì. Prima con una conclusione davvero poco pericolosa, poi con un filtrante di Fusi che innesca Nava il cui diagonale destro seppur preciso è ben neutralizzato dai guanti di Macrì. Questa però è l'unica occasione nitida e realmente pericolosa creata dalla formazione ospite: il resto è un continuo scambio di palloni mal controllati da ambo le parti con le due formazioni che restano spesso nella terra di mezzo nel tentativo di fare la voce grossa in termini di gioco e tenuta del campo. Alla fine però le occasioni più nitide passano nuovamente dai piedi dei padroni di casa: prima con Corti, bravo a imbucare su Rivolta che di prima va a impattare sul corpo di Gerosa, successivamente con Perego, che su un'incursione trova un destro violento che sbatte sul palo. Sfortuna a parte la festa può partire dopo tre minuti di recupero: la Football Leon si gode una serata memorabile, l'Arcellasco esce con il rammarico di aver disputato un doppio confronto non al massimo del proprio effettivo potenziale.

L'immediata esultanza di Rivolta dopo il gol vittoria (Foto Credit @alessandrofedrigucci)

CITTÀ DI VIGEVANO-TRIBIANO 1-1

Dopo l'1-3 subito all'andata, fare altrettanto in casa di un Città di Vigevano imbattuto in tutta la stagione era praticamente una Mission Impossible per il Tribiano, che però saluta la competizione a testa alta. Gli ospiti non riescono infatti nell'impresa di ribaltare il risultato del primo round, ma bloccano la corazzata di Falsone sull'1-1. Un equilibrio infranto solo a inizio ripresa perché lo 0-0 resiste fino all'8 del secondo tempo, quando Pietro Venezia porta in vantaggio i padroni di casa, ma che dura appena due giri di lancette: al 10' ci pensa infatti Chaibi a pareggiare i conti su calcio di rigore. Il risultato non cambia più fino alla fine del match e il Città di Vigevano strappa così il pass per accedere alla Finale di Coppa Lombardia, dove i ragazzi di Falsone proveranno a conquistare uno storico double dopo il successo in campionato.