Cancedda è ovunque: 7.5; Santacroce è implacabile: 7.5

Nel primo tempo il Bresso chiude la pratica Base 96 con due gol dei centrocampisti Santacroce e Cancedda, autori di ottime prestazioni. Il numero 9 Miceli firma entrambi gli assist e decide il match con il suo atletismo. Ciceri salva un gol nel finale e Tessari prima va vicino al gol per la sua Base 96 e prova fino alla fine a riaprire l'incontro. LE PAGELLE BRESSO Ciceri 7 Non è molto impegnato nel corso del match. Si fa però trovare pronto nei momenti chiave della partita, proprio come nell'occasione già importanti degli ospiti nel finale di gara. Marchetto 6.5...

