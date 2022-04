Doppio Pato per una vittoria che vale ossigeno

Il Cologno fa il colpaccio e batte 3-1 una Fiorente Colognola in rottura prolungata. Una Pasqua più serena per i gialloverdi allenati da Marongiu, che mettono un cuscinetto di cinque punti sui playout. Per i bergamaschi di Zanchi proseguono le difficoltà in trasferta e più in generale nel girone di ritorno, dove i biancoviola hanno conquistato solo 8 punti sui 29 in classifica. Sfuma dunque la possibilità della salvezza matematica, che rimane a un punto di distanza. Per quanto riguarda il calendario conclusivo, il Cologno avrà i due derby milanesi contro Segrate (quasi fuori dai playoff) e Carugate (vicino alla...

