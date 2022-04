Aygreville e Banchette, tre punti d'oro nella rincorsa salvezza! Per il Vallorco è retrocessione diretta

Si apre qualche spiraglio nella corsa salvezza del Girone B. Tre erano i recuperi della ventiduesima giornata previsti per la serata di mercoledì, con cinque delle sette squadre attualmente in zona retrocessione che sono scese in campo per ottenere punti importanti nei primi dei numerosi scontri diretti che si prospettano da qui a fine stagione.

VALLORCO-AYGREVILLE 2-3

Ad aprire la giornata di recuperi è l'anticipo delle 18:30, con l'Aygreville che batte allo scadere il Vallorco e lo condanna alla retrocessione. Non basta un'ennesima prova stoica della giovanissima formazione di Alessandro Pullici per evitare la matematica, con la rete di Andrea Zanat al 48'st (condita da qualche polemica per un presunto fuorigioco) che manda in paradiso i valdostani e all'inferno i cuorgnatesi. I ragazzi di Massimo Anania adesso salgono a quota 21 punti e si lasciano un barlume di speranza di riagguantare i playout, ma i miseri 8 punti ottenuti nel girone d'andata pesano come un macigno sulla classifica e potrebbero non bastare a fronte di un ritorno grintoso. E ormai a sperare che i rossoneri facciano punti sono anche le dirette concorrenti...

IVREA BANCHETTE-CNH INDUSTRIAL 4-1

Vendetta servita. Il Banchette di Francesco Barbieri si rifà dopo il 3-0 di passivo dell'andata e sbaraglia il CNH 4-1 nello scontro diretto delle 20:30. Decisivo nella sfida è Flavio Del Mestre, autore di una doppietta che spedisce gli eporediesi a quota 18 punti, superando proprio i bianconeri e agganciando il Settimo, ma la bella sorpresa è l'ottima prestazione di Vicente Nolasco Anderson alla prima da titolare in mezzo alla difesa. E se si considera che nel girone d'andata i rossoblù avevano ottenuto 9 punti nelle ultime cinque uscite, tre sono già in archivio e di partite ne mancano quattro: tutti scontri diretti che diranno se la formazione si sia svegliata troppo tardi o meno. Per quanto riguarda il CNH, invece, la squadra di Pierluigi Somma sembrava essersi rialzata con il 5-0 interno sul Vallorco, ma questa brusca frenata ha il sapore della condanna: ora serve un miracolo.

RIVAROLESE-GASSINO 0-2

Quando Davide Bipedi vede la Rivarolese si sa già come andrà a finire. Dopo il gol e mezzo dell'andata, l'attaccante classe 2003 della prima squadra rossoblù si ripete contro i granata, e insieme con la magia del solito Edoardo Torre è replicato il 2-0 dell'andata. Senza De Martino in panchina (allenatore Andrea Baraldo per l'occasione), ma con l'undici titolare al completo dopo mesi, il Gassino vince a Rivarolo, raggiunge la Pro Eureka in quinta posizione e chiude definitivamente (per chi avesse ancora qualche dubbio) il discorso salvezza. Al contrario, la squadra di Giuseppe Giannettino mastica amaro e in prospettiva suda freddo: a quattro partite dalla fine la salvezza sembra salda, ma uno scivolone negli scontri diretti potrebbe costare caro, riproiettando i granata in zona playout. Da segnalare la paura finale per il portiere gassinese Emanuele Follini, che dopo un colpo alla nuca ha perso i sensi ed è stato ricoverato all'ospedale di Ivrea: adesso qualche giorno di riposo e poi di nuovo tra i pali regolaermente.