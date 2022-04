18 minuti bastano per far partire la festa: il titolo è vostro

Poteva bastare solamente un pareggio, visti i 7 punti di distacco a sole tre gare dal termine, al Rozzano per festeggiare la matematica conquista del campionato ed è arrivata una vittoria nettissima per 6-0, già archiviata nei primi 45 minuti, terminati con tre gol di vantaggio. Sul sintetico di via Roma, l’Assago non ha retto l’urto della diretta concorrente al primato e dopo soli 18 minuti si trova sotto di due reti, entrambe segnate da Maiorana, lasciato troppo libero di calciare in entrambi i casi. La reazione dei gialloblù di Sabatino è affidata a qualche conclusione dalla distanza che non...

