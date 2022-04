Un Daka da urlo ispira il poker del Trino

Il Trino fa il suo compito e vince il match con la Sanmartinese. La squadra di Rampone rifila un poker d'autore in terra novarese e conquista il suo terzo successo nelle ultime quattro. La sosta di Pasqua non ferma dunque la rincorsa dei trinesi che vanno subito a segno con Daka. Nella ripresa entra Chiaria che timbra subito il 2 a 0, poi i sigilli di Vallin Vizzi e del subentrato Ferrara chiudono sul 4 a 0. Sul punteggio di 1 a 0, quindi ancora in equilibrio e con la Sanmartinese in partita, il team novarese fallisce anche un calcio...

