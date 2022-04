Critelli da standing ovation: all'Alpignano manca un punto per il titolo

Un punto. Questo è ciò che manca all’Alpignano per la conquista definitiva del primo posto del girone. Il gruppo di Raffaele Lapiccirella ha infatti dimostrato ancora una volta il proprio valore, dominando il big match con il Venaria e portando a casa i tre punti con un perentorio 4-1. Già nel primo tempo, con i gol di Lamaj e dell’indiscusso mvp Critelli, i biancazzurri avevano messo le cose in chiaro. Nella ripresa di nuovo ci ha pensato ancora Critelli a siglare il 3-0, per poi servire l’assist a Frigato per il definitivo 4-1 dopo uno sparuto tentativo di rimonta dei...

