Sei reti in trasferta, la corsa al primo posto è ancora aperta

Per conoscere la prima classificata del Girone I, bisognerà attendere i novanta minuti finali della stagione. La Juvenilia ha infatti piegato in trasferta6-2 la Garibaldina, rimandando ogni verdetto a settimana prossima, indipendentemente dal risultato della Sesto 2012. I rossoblù hanno indirizzato la gara nella prima frazione segnando tre reti, firmate da Galdino, Martignano - su rigore - e Narducci. Nella ripresa hanno poi legittimato il punteggio, grazie alla doppietta di Narducci e ai centri di Riso e Rizzo. Per i rossoverdi, a rendere meno amaro il passivo ci hanno pensato Brambilla e Piccardi. Con quella di oggi, salgono a dieci...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con