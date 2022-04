Un cucchiaio su rigore e altri 5 gol: il derby è gialloblù

Termina 4-2 la sfida tra Ardor Lazzate e Lentatese. I gialloblù di Dell’Oca (alla seconda panchina dopo le dimissioni di Ceriani) vincono e rimangono così al 4° posto, da difendere – anche se solo per la gloria – dagli assalti di Villa e Schuster. Gli ospiti, nonostante il ko, possono tirare un sospiro di sollievo per la salvezza matematicamente raggiunta (visto che Lissone e Bresso non hanno ottenuto i tre punti nei rispettivi impegni). Gara dai ritmi bassi, con Pozzi ad aprire le marcature su rigore nel primo tempo. Risposta rossoblù in avvio di ripresa, sempre dal dischetto, con Magro....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con