Uno scavetto e un rigore sbagliato nel finale riconsegnano il quarto posto

Passione, determinazione, qualità: i tre sostantivi che riassumono al meglio la prestazione del Pozzuolo di Sottocorno che, nonostante sia definitivamente tagliato fuori dalla corsa playoff, dimostra di voler onorare al meglio un campionato partito in sordina e proseguito a suon di vittorie e risultati convincenti nel corso di un 2022 particolarmente roseo, fatta eccezione per le ultime due deludenti prove che ne hanno pregiudicato gli obiettivi finali. L'1-0 finale, realizzato da Raschi in un primo tempo condotto all'insegna del bel gioco e della supremazia territoriale sugli avversari, non viene seguito dal raddoppio nella sfortunata ripresa. Discorso inverso, invece, per il...

