Due gol in due minuti valgono la vittoria del campionato

Tutto era pronto per la festa: magliette, cori, fumogeni e un pubblico delle grandi occasioni in quel di Rovagnate. E il successo tanto atteso, che sancisce la seconda promozione consecutiva dei ragazzi di Ivan Galbiati, è arrivato. Ma con quanta fatica! Merito di una Talamonese per nulla remissiva e anzi alla ricerca di un ultimo punticino per la salvezza matematica. A rovinare i piani degli ospiti sono stati i sigilli del bomber brianzolo, nonché capocannoniere del campionato, Matteo Perego e, dopo l'immediato pareggio di Cerri per i valtellinesi, quello di Ferrè, che regala così ai suoi la gioia più grande....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con