Due gol su corner e due pali su punizione: è un pareggio che costa i playout

Due palle inattive decidono la penultima giornata di campionato tra lo Schuster di Crippa e il Lissone di Sala. Una partita equilibrata in cui le punizioni di Guarnerio hanno spesso messo in difficoltà D’Ordia. Il primo gol su calcio d’angolo arriva proprio da un corner di Guarnerio sul quale svetta Girotti con un colpo di testa all’angolino. Neanche a farlo apposta il gol del Lissone è una fotocopia: angolo battuto dal fantasista ospite Orellana , che poi colpisce pure due pali su palla inattiva, e colpo di testa di Galbiati che gira all’angolino per l’1-1. Un pareggio che non piace a nessuna...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con