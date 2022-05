Tutti giù per terra: sei retrocessioni senza passare dal via

Un epilogo che aveva preso forma già da alcune settimane e che ora diventa realtà: nel Girone B del campionato regionale di Under 19 non si disputeranno i playout. Questo il verdetto più caldo e allo stesso tempo amaro che la ventiquattresima giornata ci ha consegnato, con Settimo, Aygreville e Ivrea Banchette che si aggiungono matematicamente alle già retrocesse Vallorco, Crescentinese e CNH Industrial.

IL MOMENTO DECISIVO

Nella giornata di sabato era già arrivata la matematica retrocessione per il CNH Industrial in seguito alla sconfitta contro la Rivarolese, mentre Aygreville e Settimo erano riuscite a mantenere alcune speranze di salvezza vive con due vittorie pesanti. Tuttavia, per esultare era necessario attendere l'esito del posticipo del giorno seguente tra Charvensod e Volpiano: infatti, a tre giornate dalla fine, ai valdostani bastavano 3 punti per assicurarsi il distacco di 8 lunghezze dalla nona classificata ed evitare definitivamente i playout. A sorpresa, al Guido Saba di Plan Felinaz, i gialloblù hanno addirittura battuto la capolista Volpiano con una rimonta da favola e hanno così condannato alla retrocessione matematica tutte le contendenti in zona rossa.



Classifica alla mano, con la vittoria ottenuta lo Charvensod sale a quota 38 punti, allungando a +14 sulla coppia Settimo-Aygreville a due giornate dal termine: ciò significa niente playout per la regola secondo cui se l'ottava in classifica ha 8 o più punti di vantaggio sulla nona gli spareggi decadono

QUEL MALEDETTO GIRONE D'ANDATA

In casa Settimo, Aygreville e Ivrea Banchette si staranno mangiando le mani: le tre compagini nelle ultime settimane avevano mostrato evidenti progressi, ottenendo punti importanti e migliorando decisamente lo score del girone d'andata. Ma i pochissimi punti portati a casa fino al giro di boa hanno pesato enormemente sulla retrocessione maturata lo scorso week-end.

Analizzando i casi più nello specifico:

- Il Settimo aveva racimolato 10 punti nel girone d'andata, mentre nel girone di ritorno (con anche il cambio in panchina) sono arrivati 14 punti con due partite alla portata ancora da disputare, in una proiezione che avrebbe quantomeno salvaguardato i playout a conti fatti.

- L'Aygreville aveva raccolto ancora meno nel girone d'andata, solo 8 punti; il confronto con i 16 del ritorno è da brividi, le vittorie di lusso concesse nelle ultime settimane sono state purtroppo vane.

- L'Ivrea Banchette invece nel girone d'andata aveva fatto leggermente meglio con 12 punti in cassaforte, mentre al momento il ritorno ne aveva messi a referto solo 9; attenzione però che sulla statistica degli eporediesi vanno fortemente considerate le ultime due giornate, dove a dicembre erano arrivate due vittorie.