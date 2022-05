[VIDEO] Pugno si o pugno no? La "prova TV" spegne ogni dubbio

Il pugno nello stomaco è stato dato o non è stato dato? Se lo sono chiesti un po' tutti, ma già dai commenti sotto il nostro articolo e sotto il Comunicato Stampa del Venaria erano tutti tendenti verso il no. Dopo la gara tra Venaria e Alpignano Under 19 il tecnico dei Cervotti Marco Ermanni è stato squalificato per 12 mesi in seguito a «un pugno in pancia con le due mani congiunte» rifilato al direttore di gara nel post partita.

Sia Ermanni che il presidente arancioverde Antonino Esta si sono pronunciati con sdegno per un'accusa che, a detta loro, è infondata, proprio perché il fatto non è mai avvenuto. Lo stesso Esta ha parlato poi di prova video, che è giunta anche in redazione ed è in allegato al seguente articolo (la troverete in cima). Questa sarà sicuramente la prova principale in mano al Venaria in sede di ricorso.