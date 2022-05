Azione fotocopia in 4 minuti: Gentile crossa, Vadrucci insacca

Gioia rossonera. Il Caselle ospita il Rosta affrontandosi in uno scontro salvezza di fuoco: vincono 4-3 i padroni di casa grazie alle doppiette di Vadrucci e Del Tetto. Succede praticamente tutto nella prima frazione di gioco, dopo la doppietta del difensore Vadrucci, Cannavina accorcia le distanze. Del Tetto rimette il Caselle a due gol di scarto, ma dopo soli due minuti segna Tamburini per il Rosta. A dieci minuti dal duplice fischio segna ancora Del Tetto. All'inizio della ripresa Cannavina segna la doppietta personale, ma nella mezz'ora finale il Rosta non riesce a recuperare. La CLASSIFICA del girone C parla chiaro....

