Campionato vinto con una giornata d'anticipo! Lo scontro diretto è decisivo

Il Volpiano è campione regionale! Il successo di oggi sull'Ivrea per 2-0 chiude definitivamente i conti di un girone appassionante e combattuto sin dalla prima giornata, ma vinto dalla squadra più costante in tutto il campionato. Contiamo solo quattro passaggi a vuoto: il Volpiano di Santoro è un'autentica macchina da guerra. Trofeo condito con 80 gol fatti (miglior attacco per distacco) e 25 subiti, a certificare lo strapotere in attacco e la rocciosa difesa, anche oggi quasi impeccabile. E ora, ad una giornata dal termine del girone, manca la seconda classificata che andrà ai playoff. Quincitava, oggi vincente, o l'Ivrea,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con