Trionfo Alpignano: alpiCeleste campeon

È festa a Alpignano. La legge dei ragazzi di Raffaele Lapiccirella si è abbattuta anche contro il Lascaris, ma stavolta la vittoria vale molto di più. I tre punti conquistati contro un ottimo Lascaris valgono infatti la vittoria del girone per i biancazzurri di capitan Imperadore. Un girone letteralmente dominato dalla pausa in poi, frutto di 17 risultati utili consecutivi (e 7 vittorie consecutive) dopo la sconfitta (l’unica in campionato) con il Lucento. Un ruolino di marcia impressionante, che contro i bianconeri ha trovato ancora luogo in rimonta. Al rigore di Gentileschi ha risposto Zappalà, mentre il gol del solito...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con