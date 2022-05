Due gol in dieci minuti, anche in inferiorità numerica arriva la rimonta per i playout

Incredibile vittoria in rimonta del Bresso, che supera per 3-2 l'Ardor Lazzate e centra la zona playout. La prima rete di Besozzi indirizza da subito la gara per i padroni di casa, che hanno l'assoluta necessità di vincere in virtù del successo della Base 96. Il preciso colpo di testa del numero 9 apre così le marcature, ma si vede rispondere 12' più tardi da Maisano che, con un perfetto sinistro, su calcio di punizione fa 1-1. I ragazzi di De Vito vanno però a riposo in svantaggio, perché la meravigliosa traiettoria del tiro di Natale finisce alle spalle dell'incolpevole...

