Sanna cinico e imprevedibile: 9; Ballone gran gol: 8; Daluiso ci mette la grinta: 7

Sanna è travolgente. La sua tripletta porta la sua All Soccer al raddoppio nel primo tempo. Ballone per la sua Sesto 2012 cerca di rispondere con un bel gol su punizione e una prova di qualità. Daluiso lotta ed è uno dei migliori. Palatella segna il gol del pareggio biancoblù ma non basta per vincere un match decisivo. ALL SOCCER Cardinale 6.5 Non può fare molto di più sui gol presi, e non è troppo impegnato nel corso del match. È affidabile, dà fiducia al gruppo. Antonuzzo 6.5 Sulla destra è importante in fase di chiusura e non si lascia...

