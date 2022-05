Segnano 9 gol alla terza della classe e si laureano campioni

Termina con uno spettacolare 0-9 la stagione dei ragazzi di Martinelli che non si fermano in nessun minuto della partita e ottengono un risultato straordinario anche l’ultima giornata di campionato rimanendo un punto avanti alla Cisanese e diventando ufficialmente al triplice fischio vincitori del proprio girone al termine di una stagione straordinaria in cui davvero poche volte sono stati battuti se non in episodi rari come la partita di ritorno nel derby con la Cisanese. Un grande traguardo per la società, il tecnico ed i ragazzi, che dimostrano di avere tanto potenziale per far parlare di se anche in futuro....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con