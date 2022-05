Cinque reti in finale consegnano il double

Il Città di Vigevano alza la Coppa grazie al 5-2 inflitto alla Football Leon al termine dei tempi supplementari. A decidere il 2-2 dei tempi regolamentari sono una doppietta di Lamaj per i vigevanesi e Marafante e Corti per i brianzoli. Al termine di una sfida all'ultimo respiro, però, sono le reti di Invernizzi, Venezia e Mejri a decretare i biancazzurri vincitori del torneo. Niente impresa dunque per i ragazzi di Lesmo, che chiudono secondi a testa altissima.I MINUTI DI STUDIO La Football Leon prova a sfruttare la rapidità di Marafante e Corti per cercare la...