Un gol nei tempi supplementari vale il secondo trofeo dell'anno

Non bastano 90 minuti di gioco per decidere la vincitrice della Coppa Lombardia, ma ne servono solo due nei tempi supplementari per coronare campionessa la Calvairate. I ragazzi di Curioni battono 1-0 la Cisanese al termine di una sfida infinita e dalle occasioni centellinate, ma molto bella da vedere. Entrambe le squadre giocano infatti un buon calcio, però faticano a rendersi pericolose, complici le rispettive sbavature e buone difese. I bergamaschi iniziano meglio, mettendo a referto un piattone al volo fuori misura, mentre i milanesi rispondono con un’ottima iniziativa in verticale nella ripresa. Non molti brividi per una sfida che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con