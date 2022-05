Ouaqit e Laraia fanno i fenomeni e mandano Mulazzi ai quarti di finale

Partita emozionante e combattuta almeno nella prima parte quella tra Castello Cantù e Accademia Pavese, che ha visto i biancorossi di Mulazzi trionfare per 1-5 dopo aver chiuso il primo tempo sotto 1-0. L’idea di La Rocca è chiara sin dai primi minuti: cercare di difendersi chiudendo gli spazi per poi provare a colpire in ripartenza verticalizzando sulle punte. La tattica sembra funzionare nei primi minuti e i gialloblù sbloccano il risultato, mentre l’Accademia Pavese è un po’ “sprecona” e non riesce a battere il portiere Rossi nei primi 45. La ripresa racconta di tutta un’altra partita: i biancorossi scendono...

